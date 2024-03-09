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مانشستر يونايتد يواجه إيفرتون بالدوري الإنجليزي

3/9/2024 3:11:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون في الثالثة والنصف على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023-24.
ويدخل مانشستر يونايتد المباراة بحثًا عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية في ديربي المدينة أمام السيتي بنتيجة 3-1 بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويعول الهولندي تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على قدرات لاعبيه الهجومية لاقتناص النقاط الثلاثة وتحديدًا نجميه راسموس هويلوند ووماركوس راشفورد.
وغاب هويلوند عن آخر ثلاث مباريات لمانشستر يونايتد، والتي تضمنت الهزائم في الدوري أمام فولهام ومانشستر سيتي، والفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي على نوتنجهام فورست.
وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، يمكن أن يعود هويلوند قبل مواجهة إيفرتون، وقد يتواجد على مقاعد البدلاء.
وحل فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 2 وخسارة 11 لقاء وتسجيل 37 هدفًا وتلقى 39.
بينما يتواجد نادي إيفرتون في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 12 لقاء وتسجيل 29 هدفًا وتلقي 37.

ملاعب

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