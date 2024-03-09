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أرسنال في مهمة سهلة أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

3/9/2024 3:11:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يلتقي فريق آرسنال مع نظيره برينتفورد في الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد "الإمارات" ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.
يدخل آرسنال مباراة اليوم بحثًا عن تحقيق النقاط الثلاث على أمل التقدم مجددًا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما اقترب من الصدارة بقوة خلف ليفربول والسيتي.
واطمأن الجهاز الفني لفريق أرسنال على الثنائي جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا بعد تعرضهما لبعض الإنزعاجات العضلية التي تسببت في مخاوف عقب الجولة الماضية الا أنهما باتا جاهزين للمشاركة في اللقاء.
ويحاول ميكيل أرتيتا التغلب على المخاوف التي تطارد لاعبيه من مباراة اليوم خاصة وأن آخر لقاء جمعهما على ملعب الإمارات تعادل فيه أرسنال وخسر نقطتين هامتين في صراع الدوري الإنجليزي الذي انتهى لصالح مانشستر سيتي.
وحل أرسنال ثالثًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 4 وخسارة مثلهم وتسجيل 68 هدفًا وتلقي 23.
فيما جاء برينتفورد في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 15 مواجهة وتسجيل 39 هدفًا وتلقي 50.

ملاعب

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