MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن الموعد المحتمل لتقديم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، كصفقة جديدة في صفوف ريال مدريد.



وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وأبلغ اللاعب إدارة ناديه الفرنسي بأنه سيرحل مجانا في نهاية الموسم، وذكرت العديد من التقارير بأنه سيوقع مع ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، سيعلن ريال مدريد عن ضم مبابي بشكل رسمي عقب انتهاء مشوار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن موعد تقديم مبابي في ريال مدريد، سيكون فرصة للاحتفال بالبرنابيو الجديد، الذي يتم التخطيط له بشكل مذهل في مكاتب الميرنجي.

وكشفت أن إدارة ريال مدريد تضع احتمالين لموعد تقديم مبابي في ريال مدريد، يعتمد الأول على عدم وصول الميرنجي أو باريس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام يوم 1 حزيران/يونيو المقبل في ويمبلي.

وفي هذه الحالة سيقدم ريال مدريد مبابي خلال الأسبوع الذي سيشهد إقامة النهائي (27 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيو)، لا سيما أن الدوري الفرنسي سينتهي يوم 18 أيار/مايو.

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