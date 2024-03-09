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عبد الرزاق حمدالله يُنهي معركته مع النصر بإنتصار

3/9/2024 3:11:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، استلامه جميع مستحقاته المالية من نادي النصر بعد فسخ عقده، مؤكداً أن قرار فسخ عقده كان“غير صحيح وبدون سبب مشروع”.
ونفى حمدالله جميع الاتهامات التي وجهت إليه من قبل النصر، مؤكداً أن المحكمة أثبتت عدم صحتها.
كما شكر حمدالله إدارة نادي الاتحاد السابقة، ممثلة في أنمار الحائلي وأحمد كعكي وحامد البلوي ومشعل السعيد، على دعمهم له، وشكر المحامي أسامة الصباغ وشركة فهد بن محمد بارباع ومشاركوه للمحاماة على جهودهم في الدفاع عنه.
يُعتبر هذا البيان بمثابة انتصار لحمدالله في معركته القانونية ضد النصر، ومن شأنه أن يُنهي الجدل حول قضية حمدالله والنصر.

ملاعب

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