Sunday, 10 March 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مورينيو: لم تكن النتيجة عادلة بين الأهلي والزمالك

3/9/2024 3:11:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علّق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر، حيث فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف.
وقال مورينيو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس حيث حضر كضيف شرف في المباراة: "من الصعب أن تقول إن النتيجة كانت عادلة، كان يجب الذهاب للاشواط الإضافية".
وأضاف: "لكن الفرق الكبيرة لديها طابع سحري خاص واستثنائي، وهناك من يعتبرها الحظ والخبرة وكما قلت من قبل، المباراة كانت يجب أن تستمر للنهاية".
وأوضح: "التنظيم كان مميزًا للغاية الزمالك لم يستحق الخسارة ومن الصعب علي القول من يفوز ومن يخسر وبالنسبة لي من سجل فاز، والدليل أنه حتى الدقيقة 70 كنا نقول الأشواط الإضافية وركلات الترجيح ستحسم الأمر".
وأشار: "لم أشعر بأن هناك فارق بين أي لاعب وآخر وقمت بقراءة اللاعبين ولكن ليس من كان مذهلا أو سرق الأضواء، وترى المدافعين كانوا اقوياء إلى أخر لحظة".

ملاعب

MENAFN09032024000208011052ID1107956329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث