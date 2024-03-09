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انقلاب على حالة الطقس وامطار قادمة للمملكة بهذا الموعد

3/9/2024 3:11:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مواقع مختصة في اخبار الطقس انه من المرجح وخلال نهاية هذا الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل بدء تأثر المنطقة بموجة علوية باردة قد يرافقها منخفض جوي وينشأ على اثرها حالة عدم استقرار جوي يبدو عليها الشمولية والقوة بشكل مبدئي ,

واشارت ان ذلك تزامناً مع نشاط متوقع لمنخفض البحر الاحمر ليطرأ انخفاض كبير وملحوظ على درجات الحرارة وتنقلب الاجواء الدافئة الى باردة مع رصد فروقات حرارية كبيرة .

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