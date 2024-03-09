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إمام عاشور أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك

3/9/2024 3:11:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الأخباري - حصل إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم التي أقيمت بملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.
وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما إمام عاشور في الدقيقة 85 ثم محمد مجدي أفشة في الدقيقة 95.
وحصل إمام عاشور على جائزة رجل المباراة ليتوج بجائزة الـ50 ألف دولار بعد أن سجل هدف التقدم وصنع الهدف الثاني لفريقه.
يذكر أن الأهلي حقق لقب الكأس للمرة الـ39 في تاريخه.

ملاعب

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