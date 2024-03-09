ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية بغزة إلى 25 شهيدا

ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية بغزة إلى 25 شهيدا
التاريخ
3/9/2024 3:11:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا.
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