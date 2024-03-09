مصرع (ضابط بالكوماندوز) من قوات الاحتلال بغزة
التاريخ
3/9/2024 3:11:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، بمقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز في معارك قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد احتياط عميشير بن داوود 43 سنة، قائد فصيل في قوات الكوماندوز، قتل أمس قرب جنوب قطاع غزة.
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