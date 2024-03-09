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مصرع (ضابط بالكوماندوز) من قوات الاحتلال بغزة

3/9/2024 3:11:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، بمقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز في معارك قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد احتياط عميشير بن داوود 43 سنة، قائد فصيل في قوات الكوماندوز، قتل أمس قرب جنوب قطاع غزة.

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