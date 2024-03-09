آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب والقدس

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب والقدس
التاريخ
3/9/2024 3:11:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تظاهر آلاف الإسرائيليين ، مساء السبت ، في القدس وتل أبيب وقيسارية، للمطالبة بعقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
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