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جيش الاحتلال : حماس منعت الوصول إلى هدنة قبل رمضان

3/9/2024 3:11:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري ان حركة حماس منعت الوصول إلى اتفاق للهدنة قبل شهر رمضان.
وقال ، السبت ، ان الجيش سيواصل العمل من أجل إعادة الاسرى من غزة.

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