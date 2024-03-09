جيش الاحتلال : حماس منعت الوصول إلى هدنة قبل رمضان

جيش الاحتلال : حماس منعت الوصول إلى هدنة قبل رمضان
التاريخ
3/9/2024 3:11:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري ان حركة حماس منعت الوصول إلى اتفاق للهدنة قبل شهر رمضان.
وقال ، السبت ، ان الجيش سيواصل العمل من أجل إعادة الاسرى من غزة.
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