جامعة الإمارات تطلق مبادرات استثنائية احتفاءً بالشهر الوطني للقراءة 2024

تحرص جامعة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب أدوارها العلمية والفكرية والبحثية الرائدة، إلى صقل ثقافة الطلبة والطالبات بالقراءة.

وذلك لتحقيق باقة من الأهداف السامية والتي تتمثل في تعزيز ثقافة القراءة كأسلوب حياة في المجتمع الإماراتي، وتوسيع آفاقهم المعرفية، وتعزيز وزيادة الارتباط بالقراءة، وتحفيزهم على المُشاركة الفعالة على المدى البعيد في مسيرة التطوير والتنمية.



وفي هذا الإطار أطلقت جامعة الإمارات تزامناً مع الشهر الوطني للقراءة 2024 باقة من المبادرات الجاذبة والتي تتضمن على سلسلة من المحاضرات التفاعلية، والمسابقات المحفزة، والندوات الثرية، والحوارات والمعارض، والجلسات الحوارية الهادفة والتي تهدف إلى تعزيز التواصل بين فئات المجتمع بمختلف شرائحه عبر القراءة.





وأشاد عدد من الطلبة والطالبات بحرص جامعة الإمارات على تنظيم باقة من الفعاليات التي تسلط الضوء على أهمية القراءة، بهدف تعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب، وترسيخ قاعدة أدبية وفكرية بينهم من خلال تحويل القراءة إلى عادة يومية، وذلك انطلاقاً من أهمية القراءة في رفع الرصيد الثقافي للفرد وتسليحه بالمعرفة، وأثرها في التأهيل المهني وتعزيز الوعي الإيجابي لديه، واستدامة تعزيز المعرفة.



وأكدوا أن الجامعة تُعتبر أحد أهم الصروح التعليمية الضخمة التي تهتم ببناء العقول، والعمل على زيادة الارتباط بالقراءة، من أجل بناء جيل قارئ متسلّح بالعلم والمعرفة. وأشاروا

إلى أن القراءة تعد العامل الأساسي للتعلم المستمر وتحقيق الإنجازات الأكاديمية، فضلاً عن كونها عنصراً أساسياً في عملية البحث والتطوير.