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باسم يوسف وماز جبراني في «أسبوع أبوظبي للكوميديا» 24 مايو

3/9/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك باسم يوسف وماز جبراني في فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للكوميديا»، لينضما إلى قائمة من ألمع نجوم الكوميديا الارتجالية على مستوى العالم، بمن فيهم عزيز أنصاري، وتوم سيجورا، ومن المتوقع أن يشعل الثنائي خشبة المسرح بفقرات كوميدية مشتركة، تعكس قدرتهما على تأليف أجمل السرديات والطرائف، التي ترسم البسمة على وجه الحضور، وذلك خلال عرضهما المترقب يوم 24 مايو المقبل.

وينطلق هذا المهرجان الكوميدي السنوي، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي وجزيرة ياس بالتعاون مع لايف نيشن أبوظبي، بين 18 و26 مايو المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، حيث تم تطويره ليتصدر مشهد الفعاليات الترفيهية الحية في أبوظبي، ويضمن للحضور الاستمتاع بأسبوع شائق من العروض الفكاهية، بمشاركة نجوم الكوميديا العالميين والمواهب الشابة.


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