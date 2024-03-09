باسم يوسف وماز جبراني في «أسبوع أبوظبي للكوميديا» 24 مايو

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشارك باسم يوسف وماز جبراني في فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للكوميديا»، لينضما إلى قائمة من ألمع نجوم الكوميديا الارتجالية على مستوى العالم، بمن فيهم عزيز أنصاري، وتوم سيجورا، ومن المتوقع أن يشعل الثنائي خشبة المسرح بفقرات كوميدية مشتركة، تعكس قدرتهما على تأليف أجمل السرديات والطرائف، التي ترسم البسمة على وجه الحضور، وذلك خلال عرضهما المترقب يوم 24 مايو المقبل.
وينطلق هذا المهرجان الكوميدي السنوي، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي وجزيرة ياس بالتعاون مع لايف نيشن أبوظبي، بين 18 و26 مايو المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، حيث تم تطويره ليتصدر مشهد الفعاليات الترفيهية الحية في أبوظبي، ويضمن للحضور الاستمتاع بأسبوع شائق من العروض الفكاهية، بمشاركة نجوم الكوميديا العالميين والمواهب الشابة.
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