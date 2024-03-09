400 فريق تشارك في بطولة «جي بي المفتوحة للبادل» بدبي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إقامة النسخة الثالثة من بطولة «جي بي المفتوحة للبادل» بعد غد الثلاثاء والتي ينظمها نادي جست بادل في دبي، بمشاركة أكثر من 400 فريق وتعد الأكبر من نوعها من حيث عدد المشاركين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور

فوزية فريدون مدير قسم الرياضة المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وأنور إدريسي الرئيس التنفيذي لنادي جست بادل.

من جهتها، قالت فوزية فريدون: يسعدنا أن نتعاون مع نادي جست بادل الرائد لتنظيم هذه البطولة، التي حققت نجاحاً

كبيراً على مدار السنوات الماضية حتى وصلت إلى نسختها الثالثة، تشكل هذه البطولة إضافة جديدة ومميزة لقائمة الفعاليات الرياضية السنوية التي تقام في دبي على مدار العام، ويسر مجلس دبي الرياضي أن يدعم البطولة لأنها تساهم في تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية الذي يحرص المجلس على تحقيقه لتوفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي».

شعبية

وأضافت: رسخت رياضة البادل مكانتها في دبي بالانتشار الواسع والسريع واكتسبت شعبية كبيرة، حيث زاد عدد الملاعب المخصصة لها والتي انتشرت في كل مكان في دبي، كما تشهد رياضة البادل إقبالاً كبيراً على ممارستها من مختلف الجنسيات والأعمار وجميع الفئات والمستويات البدنية، واستضافت دبي العديد من البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر بطولة العالم للمنتخبات وبطولات الأساتذة وغيرها ممن شهدت مشاركة أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم، وتابعها عدد كبير من الجمهور المحب لهذه الرياضة».

إقبال

من جانبه، قال أنور إدريسي: «تقام البطولة على مدار ثلاثة أسابيع بداية من الثلاثاء

في مختلف أندية البادل بدبي، وسعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من مختلف الجنسيات والأعمار الذين يتنافسون في مختلف الفئات بداية من فئة الهواة وفئة دي وفئة سي إلى فئة المحترفين، ويمكن للمؤسسات المشاركة بفرق تمثلها في البطولة،

وسيتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين في البطولة تزيد على 100 ألف درهم، كما سيتم تقديم جوائز عينية قيمة مقدمة من رعاة البطولة».

وأضاف إدريسي: «ستبدأ المباريات بعد الإفطار خلال شهر رمضان من الساعة 9 مساء وتستمر حتى منتصف الليل، وستكون المنافسات بنظام المجموعات وخروج المغلوب، إلى أن يتأهل أفضل فريق للنهائي والفوز بالجائزة الكبرى».

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