الأهلاوي إمام عاشور يزيد أوجاع الزمالك في الرياض

تُوج النادي الأهلي المصري بلقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخه بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين بالمملكة العربية السعودية، على ملعب الأول بارك بالرياض معقل نادي النصر السعودي. واستطاع الأهلي أن يحسم اللقب المحلي لصالحه، بهدف أول سجله إمام عاشور بالدقيقة 84 من عمر اللقاء، وهدف آخر جاء عن طريق محمد مجدي «أفشة»، بالدقيقة 94 ليُتوج الفريق الأحمر بلقب جديد يُضاف لخزائن ألقابه.

وتألق إمام عاشور لاعب الأهلي أمام فريقه السابق الزمالك، حيث تُوج بلقب أفضل لاعب في المباراة، بعد مستوى هجومي ودفاعي مميز كلله بمساهمته في الهدفين، بتسجيله للأول وصناعته للثاني، ليقع الاختيار عليه رجل مباراة القمة ويحصل على جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

يفرض سيطرة

كما واصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فرض سيطرته وحصده للألقاب مع القلعة الحمراء، حيث تُوج باللقب السابع مع الأهلي، بعدما استطاع حصد بطولة الدوري مرة، والسوبر المصري ثلاث مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس مصر مرتين، ليؤكد السويسري المخضرم تفوقه المُلفت وانسجامه بشكل كبير مع الأهلي، وما يؤكد تفوق كولر، سجله المميز أمام الزمالك، إذ واجه السويسري الفريق الأبيض في 4 مباريات، فاز بجميعها، وسجل فيها لاعبو الأهلي 11 هدفاً واستقبلوا هدفاً وحيداً فقط ما يعكس تفوقه في القمة.

على مدار 116 عاماً، وصل الأهلي إلى لقبه رقم151 في تاريخه، فعلى المستوى المحلي تُوج بـ 122 بطولة، وعلى المستوى القاري تُوج بـ 24 بطولة، وعلى المستوى العربي والإقليمي تُوج بـ 5 بطولات، ليؤكد الفريق الأحمر تفوقه بشكل كبير.

استحواذ

رغم استحواذ الزمالك على الكرة والذي بلغ 53% مقابل 47% فقط لصالح الأهلي، كان الأهلي أكثر فعالية على المرمى في الدقائق الأخيرة ونجح في تسجيل هدفين، وساهمت الفرص المُهدرة في فقدان اللقب بالنسبة للزمالك.

وعلى هامش تحليله لمباراة القمة، أكد البرتغالي جوزيه مورينيو أن الزمالك لم يكن يستحق الهزيمة أمام الأهلي، مشدداً على أن الفريق الأبيض كان أفضل على مدار اللقاء من حيث السيطرة على الكرة والفعالية الهجومية، إلا أن من سجل هو من حقق اللقب لأن النهائيات تُكسب ولا تُلعب.

من جانبه قال إمام عاشور رجل مباراة القمة المصرية، إنه تحامل على نفسه من أجل المشاركة في اللقاء بعد ارتفاع في درجة حرارته، مشدداً على أن الأهلي يلعب لآخر دقيقة وبالتالي جاء الفوز بشكل متأخر، كما وجه إمام الشكر لجماهير فريقه التي تسانده دوماً في كل الظروف.

لقب

وقال مارسيل كولر مدرب الأهلي إن فريقه لم يكن مميزاً على مدار الشوط الأول وكان هناك حالة من التراخي ولكن في الشوط الثاني الفريق تحسن نسبياً حتى حقق اللقب، مشيراً إلى أن الفوز بالبطولات مع الأهلي يسعى إليه دائماً ولا يشبع مطلقاً، ورقم كبير بالنسبة له التتويج بـ 7 ألقاب خلال 18 شهراً فقط.

في المقابل، عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وجه اعتذاراً لجماهير الفريق الأبيض، مشدداً على أن نتيجة القمة لا تعبر عن سير اللقاء، وأن القادم سيكون أفضل والزمالك يسير على الطريق الصحيح، مطالباً الجماهير بمواصلة الدعم.

حصد الأهلي 950 ألف دولار بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب فوزه على الزمالك، بواقع 100 ألف دولار نظير المشاركة و350 ألف دولار كجائزة التتويج باللقب، وجائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار،. فيما يحصل الزمالك على 100 ألف دولار نظير المشاركة و150 ألف دولار بشكل إضافي.

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