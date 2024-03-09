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كين يحطم الأرقام القياسية ويسجل ثلاثية في فوز ساحق لبايرن بثمانية على ماينتس

3/9/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ ثلاثية من الأهداف في فوز ساحق 8-1 على ماينتس اليوم السبت ليحقق رقما قياسيا جديدا في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ليقلص حامل اللقب الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر إلى سبع نقاط.

وأصبح كين، المنضم لبايرن مطلع الموسم مقابل 100 مليون يورو من توتنهام هوتسبير، أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في ثماني مباريات مختلفة في أول موسم له في الدوري الألماني.

كما عادل رقم أوفه زيلر القياسي لأكبر عدد من الأهداف في أول موسم له في الدوري الألماني مسجلا 30 هدفا حتى الآن.

وأحرز قائد إنجلترا هدفين أيضا في الفوز 3-صفر على لاتسيو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ليحجز بايرن مكانا في دور الثمانية.

ويملك بايرن الآن 57 نقطة في المركز الثاني فيما يستضيف ليفركوزن منافسه فولفسبورج غدا الأحد.

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