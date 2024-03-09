قادش يفاجئ أتليتكو مدريد ويهزمه بثنائية في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق قادش فوزا مفاجئا على ضيفه أتليتكو مدريد 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم قادش عن طريق خوانمي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 64.
ورفع قادش رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثالث، والذي يواجه أوساسونا غدا الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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