قادش يفاجئ أتليتكو مدريد ويهزمه بثنائية في الدوري الإسباني



حقق قادش فوزا مفاجئا على ضيفه أتليتكو مدريد 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم قادش عن طريق خوانمي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 64.

ورفع قادش رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثالث، والذي يواجه أوساسونا غدا الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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