مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة: سلامة الفرسان والخيول أولوية في السباقات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أن البنية التحتية المتكاملة للقرية عالية الجودة، وأن التجهيزات الشاملة كان لها أثرها الملموس في إقامة سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 160 فارساً وفارسة صباح اليوم برغم الحالة الجوية الممطرة.
وأوضح العامري أن اللجنتين الفنية والطبية للسباق قامتا بإجراء تقييم شامل استباقي لصلاحية المسارات، ومنطقة الفحص البيطري، وأنظمة التوقيت، وأنه تم التأكيد على فعاليتها جميعاً، و بناء على ذلك كان انطلاق السباق ومتابعة التغييرات، واستمر السباق بجميع مراحله بنجاح حتى تتويج الأبطال، كما تم إجراء الفحوص البيطرية للخيول، وعمليات ضبط أوزان الفرسان استعداداً للسباق الختامي الذي يقام غداً.
وأضاف: "سباقات القدرة تنطلق وفق تحديات مرتبطة بالطبيعة، وتسجيل أفضل زمن في بيئة صحراوية، وعندما تحدث أي تغييرات جوية تنسحب تأثيراتها على السباقات، لكن التجهيزات المتقدمة، والاحترافية في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لها الأثر الإيجابي في دعم نجاح الفعاليات التي تنظمها وتستضيفها القرية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبأعلى المعايير المهنية، للحفاظ على سلامة الفرسان والخيول والتي تعد من أهم الأولويات".
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