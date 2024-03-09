مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة: سلامة الفرسان والخيول أولوية في السباقات



أكد سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أن البنية التحتية المتكاملة للقرية عالية الجودة، وأن التجهيزات الشاملة كان لها أثرها الملموس في إقامة سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 160 فارساً وفارسة صباح اليوم برغم الحالة الجوية الممطرة.

وأوضح العامري أن اللجنتين الفنية والطبية للسباق قامتا بإجراء تقييم شامل استباقي لصلاحية المسارات، ومنطقة الفحص البيطري، وأنظمة التوقيت، وأنه تم التأكيد على فعاليتها جميعاً، و بناء على ذلك كان انطلاق السباق ومتابعة التغييرات، واستمر السباق بجميع مراحله بنجاح حتى تتويج الأبطال، كما تم إجراء الفحوص البيطرية للخيول، وعمليات ضبط أوزان الفرسان استعداداً للسباق الختامي الذي يقام غداً.

وأضاف: "سباقات القدرة تنطلق وفق تحديات مرتبطة بالطبيعة، وتسجيل أفضل زمن في بيئة صحراوية، وعندما تحدث أي تغييرات جوية تنسحب تأثيراتها على السباقات، لكن التجهيزات المتقدمة، والاحترافية في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لها الأثر الإيجابي في دعم نجاح الفعاليات التي تنظمها وتستضيفها القرية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبأعلى المعايير المهنية، للحفاظ على سلامة الفرسان والخيول والتي تعد من أهم الأولويات".

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