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الذكاء الاصطناعي يقيّم صحية الطعام ببريطانيا

3/9/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استخدم باحثون في جامعة كامبريدج، نموذجاً للذكاء الاصطناعي لتقييم جودة وصحية طعام نحو 55 ألف منفذ بيع في جميع أنحاء بريطانيا، كما هو مدرج في منصة «Just Eat».

وطوّر الباحثون نموذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج صحية الطعام وجودته، ووجدوا أنَّ المطاعم لديها، في المتوسط، الخيارات الأكثر صحية، تليها المقاهي ومنافذ الوجبات السريعة.

وكشف التحليل الجغرافي أن السلطات المحلية التي لديها قوائم طعام صحية تميل إلى أن تكون مناطق أقل حرماناً مثل مدينة لندن وكنسينغتون وتشيلسي وويستمنستر، في حين أن المناطق ذات الخيارات الأقل صحية مثل شمال شرق لينكولنشاير ولوتون وكينغستون أبون هال كانت أكثر حرماناً.

وشددت الدراسة على «العبء المزدوج» في الأحياء المحرومة، التي لديها تركيز أكبر من منافذ الطعام التي تعتبر أيضاً أقل صحية من غيرها، مما قد يؤدي هذا الوضع إلى «عبء ثلاثي» للأفراد ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في هذه المناطق، مما يؤثر على معدلات السمنة.

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