الذكاء الاصطناعي يقيّم صحية الطعام ببريطانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
استخدم باحثون في جامعة كامبريدج، نموذجاً للذكاء الاصطناعي لتقييم جودة وصحية طعام نحو 55 ألف منفذ بيع في جميع أنحاء بريطانيا، كما هو مدرج في منصة «Just Eat».
وطوّر الباحثون نموذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج صحية الطعام وجودته، ووجدوا أنَّ المطاعم لديها، في المتوسط، الخيارات الأكثر صحية، تليها المقاهي ومنافذ الوجبات السريعة.
وكشف التحليل الجغرافي أن السلطات المحلية التي لديها قوائم طعام صحية تميل إلى أن تكون مناطق أقل حرماناً مثل مدينة لندن وكنسينغتون وتشيلسي وويستمنستر، في حين أن المناطق ذات الخيارات الأقل صحية مثل شمال شرق لينكولنشاير ولوتون وكينغستون أبون هال كانت أكثر حرماناً.
وشددت الدراسة على «العبء المزدوج» في الأحياء المحرومة، التي لديها تركيز أكبر من منافذ الطعام التي تعتبر أيضاً أقل صحية من غيرها، مما قد يؤدي هذا الوضع إلى «عبء ثلاثي» للأفراد ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في هذه المناطق، مما يؤثر على معدلات السمنة.
MENAFN09032024000110011019ID1107956255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.