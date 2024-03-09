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انتخاب آصف علي زرداري رئيساً لباكستان للمرة الثانية

3/9/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتخب آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو، السبت رئيساً لباكستان، وذلك للمرة الثانية بعدما تولى هذا المنصب الفخري بين العامين 2008 و2013، وفق ما أفادت محطة "جيو نيوز" الاخبارية.

وحظي زرداري بتأييد 411 صوتا مقابل 181 صوتا نالها مرشح المعارضة، خلال تصويت الهيئة الناخبة التي تضم أعضاء غرفتي البرلمان والمجالس الإقليمية الاربعة.

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