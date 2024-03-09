زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق ايران



ضرب زلزال بقوة 4 درجة على مقياس ريختر، الیوم السبت، منطقة "جبالبارز" في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن مركز الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات من سطح الارض.

ولم يخلف الزلزال أي أضرار.

ووقع هذا الزلزال على مسافة 11 كيلومترا من منطقة جبالبارز، و39 كيلومترا من مدينتي بم وجيرفت في محافظة كرمان.





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