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زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق ايران

3/9/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ضرب زلزال بقوة 4 درجة على مقياس ريختر، الیوم السبت، منطقة "جبالبارز" في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن مركز الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات من سطح الارض.

ولم يخلف الزلزال أي أضرار.

ووقع هذا الزلزال على مسافة 11 كيلومترا من منطقة جبالبارز، و39 كيلومترا من مدينتي بم وجيرفت في محافظة كرمان.

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