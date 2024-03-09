زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق ايران

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 4 درجة على مقياس ريختر، الیوم السبت، منطقة "جبالبارز" في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن مركز الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات من سطح الارض.
ولم يخلف الزلزال أي أضرار.
ووقع هذا الزلزال على مسافة 11 كيلومترا من منطقة جبالبارز، و39 كيلومترا من مدينتي بم وجيرفت في محافظة كرمان.
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