قوات الدعم السريع بالسودان ترحب بدعوة الأمم المتحدة لوقف القتال في رمضان

رحبت قوات الدعم السريع السودانية اليوم السبت بالدعوة التي أطلقها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان، والتي ستوفر فترة راحة محتملة في الصراع المستمر منذ 11 شهرا.

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين.

وعبرت قوات الدعم السريع في بيان لها عن أملها في أن يؤدي قرار مجلس الأمن إلى "تخفيف معاناة السودانيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المدنيين فضلا عن استغلالها في بدء مشاورات جادة نحو بدء العملية السياسية التي تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات.



وفر نحو ثمانية ملايين من منازلهم في ظل تزايد معدلات الجوع.

ووافق مجلس الأمن أمس الجمعة على مشروع قرار قدمته بريطانيا لوقف الأعمال القتالية في شهر رمضان بأغلبية 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت. لكن آلية تنفيذ القرار لا تزال غير واضحة.

وقال سفير السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد أمام المجلس يوم الخميس إن رئيس المجلس الانتقالي في البلاد أشاد بالدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لتفعيل هدنة خلال شهر رمضان









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