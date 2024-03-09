زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية المسيلة الجزائرية



ضرب زلزال بقوة4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية المسيلة التي تقع على مسافة 300 كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائرية.

وأوضح المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أن مركز الهزة على بعد 13 كيلومترا جنوب غرب بلدة عين الريش، في أقصى جنوب ولاية المسيلة.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن تسجيل خسائر مادية أو بشرية.

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