زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية المسيلة الجزائرية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية المسيلة التي تقع على مسافة 300 كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائرية.
وأوضح المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أن مركز الهزة على بعد 13 كيلومترا جنوب غرب بلدة عين الريش، في أقصى جنوب ولاية المسيلة.
ولم تعلن السلطات حتى الآن عن تسجيل خسائر مادية أو بشرية.
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