مجلس حكماء المسلمين يقدم 5 برامج متنوعة خلال رمضان



يقدم مجلس حكماء المسلمين عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي 5 برامج رمضانية تُبَثُّ بصورة يوميَّة، وذلك انطلاقًا من استراتيجيَّة المجلس الهادفة إلى توظيف المنصات كافة في تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتَّعايش الإنساني.

يأتي في مقدمة هذه البرامج برنامج "الإمام الطيب" الذي يقدِّمه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين؛ حيث يستكمل فضيلته شرح أسماء الله الحسنى وتفسير كل اسم ومعناه، والأسماء المقرونة بغيرها، ونصيب العبد من هذه الأسماء، مع ربط تفسيرات معاني أسماء الله الحسنى بأحداث الحياة المعاصرة، وما يشهدُه العالم في الوقت الحاضر من أزماتٍ وكوارثَ وحروبٍ وصراعاتٍ، وكيفية أخذ الحكمة من تلك الأحداث، ووضع تصور للتعامل معها من خلال تدبر أسماء الله عزَّ وجلَّ وصفاته.

كما يطل علينا برنامج "قيم إنسانيَّة مع الحكماء" في جزئه الثاني؛ حيث يواصل أعضاء مجلس حكماء المسلمين الحديث عن أبرز القيم الإنسانيَّة السَّامية التي نصَّت عليها وثيقة الأخوة الإنسانيَّة، بما في ذلك المساواة والصَّبر والهويَّة والمواطنة، والاحترام المتبادل والتَّعاون، وغيرها من القيم، مع التَّركيز على أهميتها في حياة البشرية ودورها في تعزيز السلام والوئام وبناء مجتمعات متماسكة ومترابطة.

وخلال رمضان 2024 يبث مجلس حكماء المسلمين برنامجاً جديدًا موجهًا للشباب بعنوان "حكايات إنسانيَّة مع الشباب" يتناول بعضَ القصص والمواقف عن قيم الأخوَّة الإنسانيَّة، وكيف ألهمت هؤلاء الشباب لإحداث التغيير الإيجابي والحقيقي بين أقرانهم وفي مجتمعاتهم.

ويناقش برنامج "في صيامك تفكَّر" أهم أسرار الصوم، وما يُحدثه من تأثيراتٍ نفسيةٍ وجسديةٍ على الإنسان تُساهِمُ في بناء رُوحِه وتدريبه على عددٍ من القيم والأخلاق الحميدة، فيما يتناول برنامج "هلال التعايش" عددًا من القيم الإنسانيَّة التي يمكن إحياؤها خلال شهر رمضان المبارك الذي يُهِلُّ على الأمة العربية الإسلامية باليُمنِ والخير والبركات وتفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة وتُشرق فيه أنوار الهداية والإيمان، ويتضمن مجموعةً من الحلقات مثل "رمضان يجمعنا" و "الإحسان" و "والتكافل" و"البر".

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