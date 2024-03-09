180 طائرة مساعدات للأشقاء في غزة خلال 125 يوماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تواصل دولة الإمارات نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ 125، ضمن عملية «الفارس الشهم 3».
حيث وصل عدد طائرات الشحن إلى 180 طائرة مساعدات، و534 شاحنة نقل بري، إضافة إلى سفينتي شحن تحملان المساعدات، وسفينة ثالثة عبارة عن مستشفى عائم، و6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، و5 مخابز بقدرة إنتاجية 12500 - 15000 رغيف في الساعة.
طيور الخير
إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، عن تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية، بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وقامت بتنفيذ عملية الإسقاط السادسة، طواقم مشتركة من كلا البلدين عبر طائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة، وبذلك يصل إجمالي المساعدات، التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 293 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وتجسد «طيور الخير»، التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي- المصري المشترك، لدعم سكان غزة ومساعدتهم في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.
وأقامت دولة الإمارات من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، 6 محطات لتحلية المياه تنتج مليوناً و200 ألف غالون يومياً يجري ضخها إلى القطاع، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة. كما أقامت الدولة، مستشفيين ميدانيين، الأول في جنوب غزة، بإشراف فريق طبي إماراتي، ويضم أكثر من 100 من الأطباء والممرضين وصيادلة وفنيي مختبر.
حيث استقبل 9320 حالة تم علاجها منذ افتتاحه في 2 ديسمبر 2023، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش يضم 200 سرير، وباشر المستشفى في 26 فبراير 2024 تقديم الخدمات الطبية، كما وفرت الدولة خدمة «ستارلينك» لتقديم الاستشارات الطبية العاجلة في المستشفى الميداني، من خلال تقنية الاتصال المرئي. ووصل إلى أرض الدولة أكثر من 545 من أبناء غزة لتلقي الرعاية الطبية.
ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاج 2000 من المصابين ومرضى السرطان من القطاع، بالإضافة إلى 511 مرفقاً. كما أقامت دولة الإمارات كذلك 5 مخابز أوتوماتيكية لتأمين الاحتياجات اليومية لأكثر من 72.000 شخص، مع توفير الطحين لـ 7 مخابز قائمة في غزة، توفر الاحتياجات اليومية لـ14000 شخص كل يوم.
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