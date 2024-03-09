180 طائرة مساعدات للأشقاء في غزة خلال 125 يوماً

تواصل دولة الإمارات نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ 125، ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

حيث وصل عدد طائرات الشحن إلى 180 طائرة مساعدات، و534 شاحنة نقل بري، إضافة إلى سفينتي شحن تحملان المساعدات، وسفينة ثالثة عبارة عن مستشفى عائم، و6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، و5 مخابز بقدرة إنتاجية 12500 - 15000 رغيف في الساعة.

طيور الخير

إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، عن تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية، بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقامت بتنفيذ عملية الإسقاط السادسة، طواقم مشتركة من كلا البلدين عبر طائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة، وبذلك يصل إجمالي المساعدات، التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 293 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتجسد «طيور الخير»، التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي- المصري المشترك، لدعم سكان غزة ومساعدتهم في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.

وأقامت دولة الإمارات من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، 6 محطات لتحلية المياه تنتج مليوناً و200 ألف غالون يومياً يجري ضخها إلى القطاع، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة. كما أقامت الدولة، مستشفيين ميدانيين، الأول في جنوب غزة، بإشراف فريق طبي إماراتي، ويضم أكثر من 100 من الأطباء والممرضين وصيادلة وفنيي مختبر.

حيث استقبل 9320 حالة تم علاجها منذ افتتاحه في 2 ديسمبر 2023، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش يضم 200 سرير، وباشر المستشفى في 26 فبراير 2024 تقديم الخدمات الطبية، كما وفرت الدولة خدمة «ستارلينك» لتقديم الاستشارات الطبية العاجلة في المستشفى الميداني، من خلال تقنية الاتصال المرئي. ووصل إلى أرض الدولة أكثر من 545 من أبناء غزة لتلقي الرعاية الطبية.

ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاج 2000 من المصابين ومرضى السرطان من القطاع، بالإضافة إلى 511 مرفقاً. كما أقامت دولة الإمارات كذلك 5 مخابز أوتوماتيكية لتأمين الاحتياجات اليومية لأكثر من 72.000 شخص، مع توفير الطحين لـ 7 مخابز قائمة في غزة، توفر الاحتياجات اليومية لـ14000 شخص كل يوم.





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