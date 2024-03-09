«ستيور دي لوكس»: الطلب على العقارات الفاخرة في دبي يفوق المعروض

أكد مصطفى السعيد، المدير التنفيذي لشركة «ستيور دي لوكس للعقارات» أن دبي تشهد زخماً متصاعداً للاستثمار في العقارات، وارتفاعاً في الطلب على العقارات الفاخرة والمستدامة، كما تسهم التطورات الحكومية والاقتصادية المستمرة في تعزيز الثقة بين المستثمرين، وزيادة النشاط في السوق العقاري.

وقال السعيد: «إن البيئة العقارية في دبي تعتبر الملاذ الآمن والمثمر لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال، ونخبة المستثمرين الباحثين عن المنتج العقاري الأمثل، الذي يحقق عوائد مجدية، ويوفر خيارات متنوعة للشراء والبيع، ويلبي الحاجة إلى عقار يعزز نمط الحياة الكريمة والمتكاملة ومتطلبات الرفاهية الاقتصادية، حيث تمثل البنية التشريعية المتينة للقطاع وتوزع مناطق التداول على مساحات ومواقع جغرافية مختلفة قيمة مضافة تنسجم مع منظومة المقومات التنافسية الجاذبة، التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة».

وتوقع السعيد أن تشهد دبي استمراراً في نمو القطاع العقاري، خلال العامين الحالي والمقبل، مع زيادة النشاط والاستثمارات في القطاع، مع وجود توجيهات استثمارية مستقبلية تستند إلى التقلبات المتوقعة في السوق.

وأوضح السعيد أن هنالك توجهات متعارضة بشأن ما إذا كانت السوق العقارية في دبي بحاجة إلى ضخ مزيد من المشاريع العقارية، خلال الفترة الحالية، وتعتمد هذه الحاجة على عوامل عدة، أبرزها الطلب والعرض أي بمعنى إذا كان هناك طلب كبير غير مُلبٍ على العقارات في دبي، فقد تكون هناك حاجة إلى زيادة عدد المشاريع العقارية لتلبية هذا الطلب.

ولفت السعيد إلى أن التوقعات الاقتصادية تشكل عاملاً مهماً، إذ يجب أيضاً مراعاة التوقعات الاقتصادية لدبي والمنطقة المحيطة بها، فيما إذا كان هناك توقعات بتحسن الاقتصاد ونمو السكان والسياحة فقد يكون من المناسب زيادة المشاريع العقارية لتلبية الطلب المتزايد، والاستدامة والتنمية المتوازنة حيث من الواجب مراعاة الاستدامة البيئية والتنمية المتوازنة للمدينة عند تخطيط المشاريع العقارية الجديدة، ويجب أن تتماشى المشاريع الجديدة مع رؤية دبي للمستقبل، وتسهم في تحسين جودة الحياة المواطنين وللمقيمين.

أكد السعيد أن السوق العقارية في دبي يشهد زيادة مطردة في الطلب على العقارات الفاخرة نتيجة تدفق أصحاب الثروات، لا سيما بعد إقرار تسهيلات الإقامة الذهبية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن أهم ما يميز العقارات الفاخرة في السوق المحلية أنها لا تفقد قيمتها رغم الاضطرابات والتقلبات الاقتصادية العالمية، سواء كان على مستوى البيع أو الإيجار.

كما أصبح المشترون أو المستهلكون على وعي متزايد بأهمية المعيشة المستدامة، حيث بات يبحث مشترو المنازل الفاخرة في دبي بشكل متزايد عن مساكن تتوافق مع قيمهم البيئية دون المساومة على الراحة والرفاهية، كما أصبح يستجيب المطورون العقاريون لهذا الطلب من خلال دمج الميزات المستدامة في مشاريعهم مثل: الأنظمة الموفرة للطاقة والألواح الشمسية وتقنيات توفير المياه والمواد الصديقة للبيئة.

يمكن القول: «إن هناك بعض عمليات التصحيح وليس تباطؤاً كما يظن البعض، وهذا بمعني أن المستثمر الروسي يبحث دائماً عن منزل للسكن وليس للاستثمار فقط، كما تلعب المناطق العقارية دوراً مهماً في عمليات الشراء، كما يمكن القول إن التغيرات في الاقتصاد الروسي، والتطورات الجيوسياسية، والتغيرات في السياسات الحكومية المتعلقة بالاستثمارات العقارية، والتغيرات في الطلب العالمي على العقارات الفاخرة ساهمت في عمليات التصحيح».

أكد السعيد وجود زيادة في حجم التدفقات الشرائية خلال الربع الأخير من 2023 من الجنسية الأوروبية، وبالتحديد المملكة المتحدة وفرنسا.

وأوضح السعيد أن هنالك عدة أسباب أسهمت في جعل دبي بيئة حاضنة للأثرياء وشراء وحدات عقارية أو سكنية، أهمها الأمان حيث تصنف دبي من أكثر المدن أماناً في العالم، والسياسات والقوانين التي تعطي للمستثمرين الأثرياء نوعاً من الاطمئنان، كما يعد عامل العائد من الاستثمار أحد أهم العوامل لجذب الشراء لعقارات دبي.

وأوضح السعيد أن اختيار شركة «ستيور» لإمارة دبي كنقطة انطلاق لها جاء مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها السوق العقاري النشط حيث تعتبر دبي واحدة من أكثر المدن نشاطًا في سوق العقارات على مستوى العالم، والبنية التحتية المتطورة، حيث توفر دبي بنية تحتية متطورة تشمل الطرق والمرافق والخدمات العامة، مما يسهل على الشركات العقارية تنفيذ مشاريعها بكفاءة وسلاسة، بالإضافة إلى القوانين والسياسات المواتية للأعمال، حيث تتمتع دبي ببيئة تجارية مرنة للشركات، مع سياسات حكومية تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفر مرونة في الأنظمة القانونية والتنظيمية، والموقع الاستراتيجي، الذي يجعلها محوراً للتجارة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجذب الشركات العقارية، التي تسعى للتوسع في هذه الأسواق، بالإضافة إلى عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على اختيار أي شركة عقارية لدبي كنقطة انطلاق لها، وتشمل استراتيجيات النمو والتوجهات السوقية والأهداف الاستراتيجية للشركة.

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