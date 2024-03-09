المنتدى القانوني لدول «البريكس+» يبحث في دبي تحديات الشركات عبر الحدود

شارك أكثر من 200 من كبار التنفيذيين والمسؤولين القانونيين في الدورة الثانية للمنتدى القانوني للاقتصاد الجديد لدول «البريكس+» في دبي، لبحث التحديات والحلول الملحة في بيئة الاقتصاد الكلي، حيث ناقش الحدث رفيع المستوى ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوسع العالمي، والآليات القانونية للاستثمار الأجنبي، والتجارة وحل النزاعات، والمشاكل الحالية المتعلقة بالتنظيم القانوني للشركات عبر الحدود.

وقال عبد الله باقر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأوراسيا بغرفة دبي بدولة الإمارات: يسعدني أن أرحب بالشركات الكبيرة والمصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية والمستشارين القانونيين الرائدين القادرين على المساهمة في تطوير التجارة الدولية والاستثمار في ظروف الاقتصاد الكلي الجديدة. وأضاف: وكان المنتدى بمثابة منصة عالمية رئيسية لمناقشة القضايا القانونية والاقتصادية الحالية المتعلقة بتنمية الاقتصاد وإنشاء البنية التحتية القانونية في مناطق «البريكس».





توسع عالمي

ناقشت الجلسة الأولى حول التوسع العالمي مجموعة «البريكس+» كمنطقة لتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية. وتداولت الشركات الكبرى المشاركة في التوسع العالمي في الأسواق الناشئة حول اتجاهات التنمية الدولية وآلياتها واحتياجات الأعمال. وكانت الصناعات التي تمت مناقشتها هي الطاقة والمعادن والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والإعلام وإنتاج المحتوى والتعدين وتجهيز المعادن والتمويل والاستثمار.

وعلى هامش المنتدى القانوني للاقتصاد الجديد لدول «البريكس+» في دبي، ناقشت الطاولات المستديرة التحكيم الدولي والتحديات وحقوق الملكية الفكرية في منطقة «البريكس+» في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة وأفضل الممارسات والواقع القانوني وقضايا الأعمال الحالية.

كان المنتدى القانوني للاقتصاد الجديد لدول «البريكس+» بمثابة منصة قيمة للخبراء والممارسين لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات واستكشاف الحلول للتحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه منطقة «البريكس+». وشدد المنتدى على أهمية التعاون في بناء مستقبل أكثر مرونة وتكاملاً للدول الأعضاء وخارجها. ومن خلال تعزيز الحوار المفتوح وتبادل المعرفة، ساهم المنتدى في تطوير حلول مبتكرة يمكنها معالجة التحديات المعقدة لبيئة الاقتصاد الكلي الحالية.

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