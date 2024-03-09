الأسهم العالمية تبحث عن طريق الصعود بعد أسبوع سلبي

تبحث الأسهم العالمية عن طريق الصعود، بعد تسجيل أداء أسبوعي سلبي لأغلب المؤشرات، حيث حقق مؤشر «إس آند بي» 500 نحو 17 ارتفاعاً من بين آخر 19 أسبوعاً، وذلك لأول مرة منذ الستينيات، لكنه خسر 0.26 % الأسبوع الماضي، فيما سجل مؤشر داو جونز أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.8 %، كما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1 %.

وتذبذبت الأسهم الجمعة، حيث فقد الارتفاع السابق في أسهم شركة «إنفيديا» زخمه، مع انخفاض سهم الذكاء الاصطناعي المفضل بأكثر من 5 % خلال الجلسة، وعلى الرغم من هذه الاستراحة، لا تزال أسهم الشركة مرتفعة بأكثر من 7 % خلال الأسبوع. إنه جزء من الارتفاع الكبير الذي أضاف أكثر من تريليون دولار إلى القيمة السوقية للأسهم في العام الجديد وحده.

فيما عمّق سعر سهم «تسلا» خسائره للأسبوع الحالي إلى 13 %.

وواصل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسبه للأسبوع السابع على التوالي، حيث ارتفع 5.71 نقاط، أو بنسبة 1.15 %، حيث ارتفع في آخر جلسات الأسبوع 0.13 نقطة، أو 0.03 %، أقرب للاستقرار، إلى مستوى 503.29 نقاط، عند أعلى مستوى له على الإطلاق، مع تعثر الزخم الإيجابي من الجلسة السابقة.

وصعد قطاع العقارات 2.1 %، ليقود مكاسب القطاعات، وخسرت أسهم التكنولوجيا 1.6 %.

فيما أنهى المؤشر نيكاي الياباني الأسبوع منخفضاً للمرة الأولى في ستة أسابيع، بسبب عمليات جني الأرباح، في حين أثرت زيادة الرهانات على تحول بنك اليابان عن السياسة النقدية فائقة التيسير هذا الشهر في المعنويات.

وأنهى المؤشر نيكاي جلسة، الجمعة، مرتفعاً 0.2 في المئة إلى 39688.94 نقطة، منخفضاً من أعلى مستوى خلال الجلسة البالغ 39989.33 نقطة.

واختتم المؤشر الأسبوع منخفضاً 0.6 في المئة، بعد خمسة مكاسب أسبوعية على التوالي، عندما قفز المؤشر متجاوزاً مستواه القياسي المرتفع المسجل في 1989، مدعوماً بإصلاحات حكومية للشركات وتدفقات أجنبية قوية.

كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.3 في المئة، عند 2726.80 نقطة، وسجل مكسباً أسبوعياً بواقع 0.6 في المئة.

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