الذهب يقفز 4 % في أسبوع ويصل إلى مستويات تاريخية

ارتفعت أسعار الذهب، إلى مستوى قياسي آخر، بعد أن عززت البيانات التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريباً.

وحققت العقود الآجلة للذهب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بلغت الأسبوع الماضي أكثر من 4 %، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.95 % تقريباً، عند التسوية، أو بنحو 20.3 دولاراً، لتغلق عند 2185.5 دولاراً للأونصة.

أضاف الاقتصاد الأمريكي 275 ألف وظيفة في فبراير/ شباط، وهو مستوى أعلى من توقعات المحللين، فيما ارتفع معدل البطالة.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية، تم تعديل قراءة شهر يناير بالخفض من 353 ألفاً إلى 124 ألفاً. كما تم خفض تقديرات ديسمبر عند 290 ألفاً من مستويات 333 ألفاً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 %، ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر.

عزز المتداولون رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في مايو إلى حوالي 30 %، بعد تقرير الوظائف، على الرغم من أن يونيو ظل السيناريو الأكثر ترجيحاً عند 73 %.

بدأ الذهب مسيرته القياسية الثلاثاء، عندما تجاوز ذروته في ديسمبر، مدعوماً في المقام الأول بتزايد المؤشرات على ضغوط الأسعار الباردة، وجاذبيته التقليدية كملاذ آمن.

تدعم أسعار الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 %، إلى 24.25 دولاراً، بينما نزل البلاتين 0.9 % إلى 910.10 دولارات للأونصة، وخسر البلاديوم 1.8 % إلى 1015.50 دولاراً.

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