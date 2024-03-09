Saturday, 09 March 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسهم شركات التكنولوجيا تشهد أكبر نزوح أسبوعي على الإطلاق​

3/9/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تخلص المستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا بأسرع وتيرة على الإطلاق، وواصلوا ضخ الأموال في السندات ذات الدرجة الاستثمارية وما يعادلها من النقد، خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك أوف أمريكا تخارج 4.4 مليارات دولار من أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزوح على الإطلاق، وأول نزوح في 9 أسابيع.

وتشمل تلك الفترة الأسبوع المنتهي في 6 مارس، وهو اليوم الذي وافق الانخفاض الحاد في أسهم التكنولوجيا الأمريكية.

وشهدت تلك الجلسة انخفاض سهم أبل بنحو 2.8%، بعدما أظهر تقرير تراجع مبيعات آيفون في الصين بنحو 24% في أول شهر ونصف من 2024.

فيما تلقى الكاش تدفقات بقيمة 32 مليار دولار، فيما اتجه 13.3 مليار دولار نحو السندات الاستثمارية، وهي أكبر وتيرة منذ سبتمبر 2020.

وبصرف النظر عن أسهم التكنولوجيا استقبل إجمالي الأسهم تدفقات بقيمة 6.9 مليارات دولار الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

فيما سجلت التدفقات بالنسبة لأسهم العقارات 1.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في عامين، وعلى مستوى التدفقات نحو صناديق العملات المشفرة فبلغت 1.9 مليار دولار، مع تحليق البتكوين إلى مستويات قياسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN09032024000110011019ID1107956243

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث