أسهم شركات التكنولوجيا تشهد أكبر نزوح أسبوعي على الإطلاق​

تخلص المستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا بأسرع وتيرة على الإطلاق، وواصلوا ضخ الأموال في السندات ذات الدرجة الاستثمارية وما يعادلها من النقد، خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك أوف أمريكا تخارج 4.4 مليارات دولار من أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزوح على الإطلاق، وأول نزوح في 9 أسابيع.

وتشمل تلك الفترة الأسبوع المنتهي في 6 مارس، وهو اليوم الذي وافق الانخفاض الحاد في أسهم التكنولوجيا الأمريكية.

وشهدت تلك الجلسة انخفاض سهم أبل بنحو 2.8%، بعدما أظهر تقرير تراجع مبيعات آيفون في الصين بنحو 24% في أول شهر ونصف من 2024.

فيما تلقى الكاش تدفقات بقيمة 32 مليار دولار، فيما اتجه 13.3 مليار دولار نحو السندات الاستثمارية، وهي أكبر وتيرة منذ سبتمبر 2020.

وبصرف النظر عن أسهم التكنولوجيا استقبل إجمالي الأسهم تدفقات بقيمة 6.9 مليارات دولار الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

فيما سجلت التدفقات بالنسبة لأسهم العقارات 1.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في عامين، وعلى مستوى التدفقات نحو صناديق العملات المشفرة فبلغت 1.9 مليار دولار، مع تحليق البتكوين إلى مستويات قياسية.

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