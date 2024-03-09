السيارات الكهربائية الصينية توسع انتشارها في الإمارات 2024



تستهدف أبرز علامات السيارات الكهربائية الصينية الفاخرة، توسيع انتشارها في سوق دولة الإمارات خلال عام 2024، عبر تقديم منتجات تجمع بين الجودة والتقنيات والأسعار، مع توفير خدمات ما بعد البيع، بالتعاون مع أبرز وكلاء السيارات المحليين في الدولة، حسب مركز «انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

ومن المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 28.5 %، خلال الفترة المتوقعة 2023-2028، حسب تقرير أبحاث الصادر عن مركز «MarkNtel Advisors» لدراسات السوق.

مشيراً إلى أن سوق السيارات الكهربائية في الدولة لا يزال في مرحلة ناشئة، كما أشارت دراسة أعدتها شركة «آرثر دي ليتل» 2023، إلى توقعات بتسجيل سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سنوياً مركباً بنسبة 30 %، حتى عام 2028.

وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والـ 7 عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية للتنقل بالمركبات الكهربائية، وفقاً لنتائج «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي، الصادر عن «آرثر دي ليتل»، ما يظهر التزام الدولة بتعزيز التنقل المستدام، وهدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأشار «انترريجونال» إلى أن سوق السيارات الكهربائية يتجه إلى نمو كبير خلال السنوات القليلة القادمة، مدعوماً بتوجهات الاستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى نمو الوعي تجاه جدوى هذه السيارات، وزيادة أعداد السياح.

وقال المركز: إن دولة الإمارات تمضي قدماً في إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، لمواكبة السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تطمح إلى زيادة نسبة هذه المركبات في الدولة إلى 50 %؜ من إجمالي المركبات بحلول 2050.

وشهد عام 2023 تدفق سريع لشركات السيارات الكهربائية الصينية إلى أسواق الإمارات، مثل: «نيو» (Nio) و«بي واي دي» (BYD) و«زيكر» (Zeekr)، مستهدفة القدرة الشرائية لشراء السيارات الكهربائية الفاخرة.



وأعلنت شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، في يونيه/ حزيران 2023، أن شركة «سي.واي.في.إن هولدينجز»، المدعومة من أبوظبي، ستستثمر نحو 2.7 مليار درهم «738.5 مليون دولار» في الشركة الصينية.

وأوضح مركز «انترريجونال» أنه وعلى مدار السنوات الـ 5 الماضية، أظهرت الصين صعوداً واضحاً في مجال صناعة السيارات الكهربائية، متقدمةً بذلك على اليابان وألمانيا وأمريكا، في ظل ارتفاع مميزاتها وانخفاض سعرها.

وبلغ إنتاج سيارات الصين من السيارات الكهربائية 9.59 ملايين وحدة عام 2023، بنمو 36 % عن 2022، بما يمثل نحو ثلث إجمالي إنتاج السيارات في الصين، فيما تمتلك الصين نظام الشحن الأكثر شمولاً في العالم للسيارات الكهربائية.

وذكر المركز أن الصين تتمتع بحضور كبير في السوق، مع توقعات بسيطرة الشركات الصينية على الأسواق في مناطق مثل جنوب شرق آسيا، ووفقاً لـ «بيل روسو» الرئيس السابق لشركة كرايسلر في شمال شرق آسيا، ومؤسس شركة أوتوموبيليتي للسيارات، فإن الصين تمتلك القدرة على تلبية نحو 75 % من الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، كما شهدت شركات صناعة السيارات الأمريكية انخفاضاً لمبيعاتها في السوق الصينية خلال العامين الماضيين.

وقال المركز: إنه ورغم الصعود اللافت لصناعة السيارات الكهربائية الصينية خلال السنوات القليلة الماضية، فإنها لا تزال تُكافِح من أجل الحصول على حصة أكبر في السوق الأمريكية والأوروبية، التي تهيمن عليها السيارات الكهربائية المحلية، حيث بدأت كل من أوروبا والولايات المتحدة تتخذ ردود فعل معاكسة لاحتواء ذلك التهديد، خلال السنوات القليلة الماضية.

وبرزت أبرز ردود الأفعال الغربية تجاه السيارات الكهربائية الصينية، في فرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والصين، وانتقاد تسعير السيارات الصينية، والتحقيق الأوروبي في جودة السيارات الكهربائية الصينية، وتقديم الولايات المتحدة إعانات دعم جديدة للصناعة المحلية.

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