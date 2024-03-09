5000 منتج بأسعار خاصة من مجموعة «لولو» طوال موسم رمضان

أعلنت مجموعة «لولو»، وهي السلسلة التجارية في الإمارات، عن مبادراتها الشاملة لشهر رمضان لعام 2024، بهدف ضمان ثبات الأسعار، وتقديم عروض مغرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال الشهر الفضيل، من حيث ثبات الأسعار وتوفر المنتجات،

ومن خلال مواجهة التحديات العالمية مثل التضخم ومشاكل الشحن أنشأت مجموعة «لولو» مراكز توريد في جميع أنحاء العالم، لضمان توفير مستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بشهر رمضان. يتم التركيز بشكل رئيسي على منع ارتفاع الأسعار، من خلال توجيه تعليمات للموردين والبائعين بعدم زيادة الأسعار، خلال شهر رمضان، لضمان توفر السلع بأسعار معقولة لجميع المتسوقين.

العروض الترويجية



تصل الخصومات إلى 60 % على مجموعة من المنتجات الغذائية ومنتجات البقالة الأساسية، خلال شهر رمضان في جميع متاجر «لولو» في الإمارات العربية المتحدة.

ستتوفر عروض ترويجية أسبوعية منتظمة عبر جميع الفئات، بما في ذلك منتجات الأطعمة وغير الأطعمة، وسيتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و نشرات الترويج الخاصة. سيتم تقديم أكثر من 5,000 منتج بأسعار خاصة طوال موسم رمضان، وتشمل الفئات الطعام، والبقالة، وأدوات العشاء، والمنتجات الطازجة، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، ومنتجات نمط الحياة، والمفروشات.

سلات رمضان



لتعزيز التوفر المالي تقدم مجموعة «لولو» سلتين بحجمين مختلفين من «سلات رمضان» بسعرين، قدرهما 85 درهماً، و120 درهماً على التوالي. تتضمن هذه الحزم منتجات مثل الأرز، والسكر، وحليب البودرة، والطعام الفوري، والجيلي، ومزيج الكاسترد، وعصائر الفواكه، والمعكرونة، والحبوب، والزيت، وغيرها من البقالة الأساسية، مما يوفر الراحة والقيمة.

مسؤولية اجتماعية



بالإضافة إلى الخصومات والعروض تتضمن حملة رمضان «لولو» حملة تبرع بعنوان «المشاركة هي الرعاية»، وهي الآن في عامها الثاني عشر. بالتعاون مع العلامات التجارية الرائدة، وبالتعاون مع دبي العطاء، ستتبرع «لولو» بدرهم واحد لكل منتج يتم بيعه خلال شهر رمضان في جميع متاجر «لولو». «لولو» أيضاً في شراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي لتوزيع حزم رمضان وصناديق إفطار على الأشخاص المحتاجين.

هدايا خيرية



تقدم مجموعة «لولو» بطاقات هدايا التسوق خصيصاً لأغراض الخير، متوفرة بفئات 25 درهماً و50 درهماً. يمكن شراء هذه البطاقات وتقديمها كهدايا للفئات المستحقة في المجتمع، مما يتيح للأفراد المساهمة في الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان.

ترويجات شهر رمضان



1- مهرجان التمور: يتميز بتوفير وعرض أفضل أنواع التمور من جميع أنحاء العالم.

2- صفقات الفواكه: عروض مذهلة على الفواكه والخضراوات الطازجة.

3- رمضان الصحي: يروج للمنتجات الخالية من الغلوتين والمنتجات النباتية والعضوية.

4- سوق اللحوم: مجموعة كاملة من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.

5- صفقات الحلويات: تشكيلة واسعة من الحلويات العالمية والحلويات العربية التقليدية.

6- صناديق الإفطار: صناديق طعام سهلة ومريحة.

7- عروض رمضان في المنزل: تشكيلة واسعة من الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ.

8- المجلس الكبير للتلفزيون: خصومات حصرية على تلفزيونات الشاشة الكبيرة وأنظمة المسرح المنزلي.

9- عروض الإفطار الخاصة: يتميز بتنوع الوجبات الخفيفة الهندية والعربية.

10- مكسرات رمضان الخاصة: خصومات خاصة على المكسرات الفاخرة.

11- مهرجان أسماك رمضان: عروض حصرية على تشكيلة واسعة من المأكولات البحرية الطازجة.

12- تخفيضات العيد: خصومات على الملابس ومنتجات نمط الحياة.

ليالي رمضان.



كجزء من تجربة رمضان ستستضيف لولو «ليالي رمضان» في بعض الهايبرماركت المختارة، مما يوفر للعائلات والأصدقاء فرصة للالتقاء، والتسوق، وتناول الطعام، والاستمتاع بتجارب ثقافية، مع تعزيز روح المجتمع والاحتفال.

تعكس مبادرات رمضان، التي قدمتها مجموعة لولو التزامها بخدمة المتسوقين، ودعم المجتمعات، ونشر روح الكرم والوحدة، خلال الشهر الفضيل.

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