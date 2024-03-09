فتح تحقيق بعد نوم طيار ومساعده أثناء رحلة جوية

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية السبت، فتح تحقيق مع شركة الطيران المحلية «باتيك إير»، بعد تقارير عن نوم طيار ومساعده أخيراً

لمدة 28 دقيقة أثناء رحلة جوية داخلية من دون التسبب في أي حادث.

وقالت المديرة العامة للنقل الجوي في وزارة النقل الإندونيسية كريستي إنداه مورني، في بيان: «سنجري تحقيقاً ومراجعة لعمليات الطيران الليلية في إندونيسيا في ما يتعلق بإدارة مخاطر الإرهاق لشركة باتيك إير وجميع شركات النقل الجوي».

وبعدما نام طياران من شركة «باتيك إير» أثناء رحلة داخلية في أواخر يناير من دون أن يتسبب ذلك في أي حادث، دعت وكالة سلامة الطيران الإندونيسية الجمعة شركات الطيران إلى تعزيز الضوابط داخل قمرة القيادة والتأكد من حصول طاقم الطائرة على قسط كاف من الراحة قبل كل رحلة.

وذكر البيان أن المديرة العامة للوزارة «وبّخت بشدة» شركة «باتيك إير» عقب الحادثة، ودعت شركات الطيران إلى الاهتمام بجودة وقت راحة الطاقم ومدته.

وقالت شركة «باتيك إير» في بيان أمس: إنها تتّبع «سياسة مناسبة على صعيد راحة» طواقمها، و«تلتزم بتنفيذ جميع توصيات السلامة».

وأضافت الشركة أن الطيارين، وعمرهما 32 و28 عاماً على التوالي وكلاهما إندونيسيان، تم إيقافهما عن العمل مؤقتاً.