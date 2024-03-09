نيجيريا.. مسلحون يخطفون 15 طالباً في مداهمة لمدرسة

قال مالك مدرسة بإحدى قرى ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، إن مسلحين خطفوا ما لا يقل عن 15 طالباً في مداهمة للمدرسة فجر السبت، وذلك بعد أيام من خطف إحدى العصابات نحو 300 طالب بولاية كادونا الشمالية.

وأضاف المالك ليمان أبو بكر باكوسو أن المسلحين اقتحموا المدرسة الواقعة بقرية جيدان باكوسو في سوكوتو، حيث شرعوا في إطلاق النار بشكل متقطع ليستيقظ الطلبة مذعورين ويحاولون الاحتماء.

وقال باكوسو عبر الهاتف لرويترز: "نجحوا في خطف 15 من طلابي، يبلغ عمر أكبر اثنين منهم 20 و15 عاماً، لكن الباقين دون 13 عاماً"، مضيفاً أن المهاجمين خطفوا كذلك امرأة.

وأضاف: "نشعر بخوف شديد ونصلي كثيراً من أجل إطلاق سراحهم سالمين".

ولم ترد الشرطة بعد على طلبات للتعليق.

وكانت جماعة بوكو حرام المتشددة أول من نفذ عمليات الخطف الجماعي لطلبة المدارس في نيجيريا قبل 10 سنوات عندما خطفوا ما يزيد على 200 طالبة في تشيبوك بولاية بورنو، ما أثار غضباً عالمياً.

لكن السلطات تقول إن هذا الأسلوب تبنته منذ ذلك الحين عصابات ليس لها أي انتماء أيديولوجي وتسعى فقط للحصول على أموال الفدى.

وبينما تنتشر قوات الأمن النيجيرية لمحاربة تمرد إسلاميين في مناطق بشمال شرق البلاد، تعيث عصابات مسلحة فساداً في مساحات شاسعة أخرى من الأراضي في غياب تلك القوات.

وقال حاكم ولاية كادونا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن 28 على الأقل من الطلاب الذين خُطفوا قبل أيام تمكنوا من الفرار من خاطفيهم.

وقبل عملية الخطف التي وقعت يوم الخميس في كادونا، كانت وتيرة مثل هذه العمليات في نيجيريا قد تراجعت منذ يوليو 2021 عندما خطف مسلحون نحو 150 طالباً.

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