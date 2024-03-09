مفوض الأونوروا يبدي تفاؤلاً حذراً بشأن استئناف التمويل

أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، عن "تفاؤل حذر" بشأن استئناف الدعم المالي الدولي للوكالة.

وفي الأسابيع الأخيرة، علقت

15 دولة مساعداتها للأونروا بعد اتهامات إسرائيلية في نهاية يناير الماضي، بضلوع بعض موظفيها في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

إثر الاتهامات، أنهت الأونروا عقود الموظفين المتهمين وفتحت تحقيقاً داخلياً. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بتقييم عمل الوكالة و"حيادها".

وفي مقابلة مع قناة "آر تي إس" السويسرية، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، السبت، إنه "متفائل بحذر" بشأن قرار "عدد من المانحين" استئناف تمويل الوكالة "خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، خصوصاً "بعد نشر تقرير كاترين كولونا".

وأضاف: "أعتقد أيضاً أن عدداً من دول الخليج ستزيد بالفعل مساهماتها في الوكالة".

يأتي ذلك فيما أعلنت كندا والسويد الجمعة والسبت استئناف تمويل الأونروا.

من جهتها، أعلنت إسبانيا الخميس مساعدة إضافية بقيمة 20 مليون يورو للوكالة التابعة للأمم المتحدة، بعد مساعدة إضافية أولية بقيمة 3,5 ملايين يورو كشفت عنها الأسبوع الماضي.

وفي الأول من مارس، قرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة للأونروا بقيمة 50 مليون يورو.

في ظل الوضع الذي تمر به الوكالة الأممية، قال لازاريني: "علي اليوم أن أتعامل مع وضع وجودي لوكالتنا في منطقة تمر بأزمة مزلزلة سيكون لها بالتأكيد تأثير لعقود مقبلة".

وحذّر من أن "الوكالة مهددة بالموت، ومهددة بالتفكيك".

وأعرب فيليب لازاريني عن اعتقاده أنه دون الأونروا، سيحرم الشباب الفلسطيني من بيئة تعليمية مستقرة، الأمر الذي "سيزرع ببساطة بذور مزيد من الكراهية في المستقبل".

كما نبّه إلى أنه في حال اجتاحت إسرائيل مدينة رفح، حيث يحتشد نحو 1,5 مليون فلسطيني وفقاً للأمم المتحدة، "فهناك احتمال أن يحاول الناس الفرار باتجاه مصر" وأن غزة "لن تعود أرضاً للفلسطينيين".

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