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إسبانيا.. سانشيز سيقترح على البرلمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول 2027

3/9/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، أنه سيقترح على البرلمان التصويت لصالح اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية ولايته في العام 2027.

قال سانشيز خلال فعالية نظمها الحزب الاشتراكي في بلباو (شمال): "خلال ولاية هذا المجلس التشريعي، سأقترح على البرلمان اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية".

وأضاف: "سنفعل ذلك انطلاقاً من قناعة أخلاقية ومن أجل قضية عادلة، وأيضاً لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لدولتين هما إسرائيل وفلسطين، أن تتعايشا بسلام وأمن".

وسبق أن أعرب سانشيز الذي أُعيد انتخابه في نوفمبر 2023، عن رغبته في اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، بدون أن يحدّد موعداً لذلك.

وتُعدّ إسبانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي الأشدّ انتقاداً لإسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة (حماس) بعد هجوم شنته الأخيرة في السابع من أكتوبر.

وتوتّرت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا على خلفية موقف مدريد حيال النزاع.

واستدعت إسرائيل سفيرتها لدى مدريد في نوفمبر الماضي، بعدما شكّك سانشيز في شرعية الحرب الإسرائيلية في غزة. وعادت السفيرة في يناير.

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