رئيس الاتحاد الأفريقي يدعو لإجراء انتخابات حرة وشفافة في السنغال

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، جميع الأطراف وجميع المرشحين والمجتمع المدني في السنغال، إلى العمل "على تعزيز الديناميكية البناءة لإجراء انتخابات حرة وشفافة وهادئة".

ورحب ولد الغزواني في تغريدة نشرها، اليوم السبت، على حسابه على منص "إكس" بـ"النهاية السعيدة للأزمة السياسية في السنغال، بعد أن حدد رئيس الجمهورية ماكي صال موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين مارس الحالي "وأعتبر أن هذه الخطوات تشهد على تجذر الديمقراطية في السنغال وصلابة مؤسساته ".

وخرج السنغال من أزمة سياسية مستعصية استغرقت ثلاث سنوات اندلعت مع مساعي الرئيس الترشح لفترة رئاسية ثالثة وسجن المعارض عثمان سونكو وحرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية وأخيراً تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها الأصلي الخامس والعشرين فبراير الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز