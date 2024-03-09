القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط نحو 28 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، مساء السبت، إنها "دحرت هجوماً للحوثيين في منطقة البحر الأحمر، وأسقطت ما لا يقل عن 28 طائرة مسيرة".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها نشر على حسابها بمنصة "اكس"، أن القوات الأمريكية والتحالف دحر اليوم، هجوماً للحوثيين في البحر الأحمر، بين الساعة الرابعة و 8:20 صباحًا (بتوقيت صنعاء) تخللت هذه الفترة مزيد من الاشتباكات".

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية وقوات التحالف استطاعت "إسقاط ما لا يقل عن 28 طائرة بدون طيار".

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، عدم تضرر أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية أو قوات التحالف في هذا الهجوم ولم ترد تقارير من السفن التجارية عن وقوع أي أضرار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي، تنفيذ عمليتين عسكريتين، استهدفتا سفينة وعدداً من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت الجماعة، إنها استهدفت المدمرات الحربية الأمريكية بسبع وثلاثين طائرة مسيرة.

ويعد هذا الهجوم هو الأكبر الذي يعلن عنه الحوثيون منذ بدء هجماتهم على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

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