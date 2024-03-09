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عودة الحركة المرورية إلى وضعها الاعتيادي على شارع الشيخ محمد بن زايد

3/9/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عودة الحركة المرورية إلى وضعها الاعتيادي على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تحويل الحركة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع طرابلس، للقادمين من أبوظبي، ودعت إلى استخدام استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات.


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