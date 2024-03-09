حمدان بن محمد يوجه الشكر للفرق الميدانية في دبي التي عملت من أجل راحة الناس في هذا اليوم الممطر

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشكر لفرق الطوارئ الميدانية في دبي التي تعاملت مع الحالة الجوية التي تمر بها البلاد بجهوزية وكفاءة عاليتين.
ونشر سموه فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائلاً: نشكر كل الفرق الميدانية من مختلف الجهات التي عملت من أجل راحة الناس في دبي في هذا اليوم الممطر..
وفرق الطوارئ الميدانية في
دبي قوامها 2,300 فرداً وأكثر من 700 آلية تؤكد جاهزيتها الكاملة في التعامل مع تقلبات الطقس وهطول الأمطار وذلك وفق منظومة استباقية متكاملة وآليات الاستجابة السريعة على مدى 24 ساعة.
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