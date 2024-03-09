حمدان بن محمد يوجه الشكر للفرق الميدانية في دبي التي عملت من أجل راحة الناس في هذا اليوم الممطر



وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشكر لفرق الطوارئ الميدانية في دبي التي تعاملت مع الحالة الجوية التي تمر بها البلاد بجهوزية وكفاءة عاليتين.

ونشر سموه فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائلاً: نشكر كل الفرق الميدانية من مختلف الجهات التي عملت من أجل راحة الناس في دبي في هذا اليوم الممطر..



وفرق الطوارئ الميدانية في

دبي قوامها 2,300 فرداً وأكثر من 700 آلية تؤكد جاهزيتها الكاملة في التعامل مع تقلبات الطقس وهطول الأمطار وذلك وفق منظومة استباقية متكاملة وآليات الاستجابة السريعة على مدى 24 ساعة.