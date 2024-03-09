رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تطورات الأوضاع في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 9-3 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور حسين عبداللهيان اليوم السبت تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع وزير الخارجية الإيراني.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة واتساع دائرة العنف في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي كما ناقش الجانبان الجهود المتعلقة بمفاوضات العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وفي هذا السياق جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على أن دولة قطر ستواصل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف في إطار جهودها لتعزيز السلم والأمن الدوليين. (النهاية)
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