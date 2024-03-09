Saturday, 09 March 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تطورات الأوضاع في قطاع غزة

3/9/2024 2:28:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 9-3 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور حسين عبداللهيان اليوم السبت تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع وزير الخارجية الإيراني.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة واتساع دائرة العنف في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي كما ناقش الجانبان الجهود المتعلقة بمفاوضات العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وفي هذا السياق جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على أن دولة قطر ستواصل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف في إطار جهودها لتعزيز السلم والأمن الدوليين. (النهاية)

س س س / ه س ص



MENAFN09032024000071011013ID1107956178

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث