الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية يكرم البطلين الكويتيين يوسف العبدالرزاق وفارس رمضان في موناكو

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 9 - 3 (كونا) -- كرم الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو اي ام) اليوم السبت بطلي نادي الرياضات البحرية الكويتيين يوسف العبد الرزاق وفارس رمضان في إمارة موناكو.
وأقام الاتحاد حفلا لتكريم أبطال العالم لموسم 2023 في إمارة موناكو حيث جرى خلاله تكريم من حصلوا على المراكز الأولى في الترتيب العام للنقاط لمختلف منافسات رياضات المحركات البحرية لموسم 2023.
وتوج البطل الكويتي يوسف العبد الرزاق المركز الأول في "ترتيب النقاط العالمية" بالإضافة إلى أنه حقق المركز الأول في الترتيب العام لموسم 2023 في رياضة "الدراجات المائية" في حين حقق البطل الكويتي فارس رمضان المركز الأول في الترتب العام لموسم 2023 في رياضة "الموتو سيرف".
وقال البطل العالمي يوسف العبد الرزاق صاحب الرقم القياسي لـ "أكثر من حقق لقب بطل أبطال العالم في رياضة الدراجات المائية من فئة كبار المحترفين" لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذه الدعوة من ال (يو اي ام) جاءت بعد تحقيقه المركز الأول بالترتيب العام لموسم 2023 في رياضة الدراجات المائية ليحقق بذلك لقب "بطل أبطال العالم 2023".
وأشار إلى أن فوزه في اللقب جاء بعد منافسة قوية جمعته مع مجموعة من أبطال دوليين في هذه الرياضة وانتهت بتحقيقه لهذا اللقب في الجولة الأخيرة من تلك المنافسات التي أقيمت أواخر شهر نوفمبر الماضي في جمهورية إندونيسيا.
وقال إن النتائج جاءت كالآتي الأول في "فئة جالس محترفين سلالم" بالإضافة إلى الثالث في الترتيب العام في "فئة جالس محترفين".
وعبر عن سعادته لتكريمه من قبل الاتحاد متمنيا المزيد من الانجازات لرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.
وفي تصريح مماثل ل(كونا) قال البطل العالمي فارس رمضان إن تكريمه في هذا الحفل المقام في إمارة موناكو جاء بعد أن حقق المركز الأول في الترتب العام لموسم 2023 في رياضة "الموتو سيرف" وذلك بعد أن شارك في جولات هذه البطولة التي بلغ عددها أربع جولات ليحقق بذلك لقب بطل أبطال العالم 2023. كما أعرب عن سعادته لهذا الانجاز موضحا أنه أول كويتي وعربي يحصل عليه.
وأهدى رمضان هذا الانجاز إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأهل الكويت جميعا مؤكدا أن هذا الانجاز ما هو إلا حافز له للمشاركة في مختلف المنافسات والبطولات المقبلة من أجل رفع علم الكويت عاليا. (النهاية)
م ع / ه س ص
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