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الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية يكرم البطلين الكويتيين يوسف العبدالرزاق وفارس رمضان في موناكو

3/9/2024 2:28:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 9 - 3 (كونا) -- كرم الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو اي ام) اليوم السبت بطلي نادي الرياضات البحرية الكويتيين يوسف العبد الرزاق وفارس رمضان في إمارة موناكو.
وأقام الاتحاد حفلا لتكريم أبطال العالم لموسم 2023 في إمارة موناكو حيث جرى خلاله تكريم من حصلوا على المراكز الأولى في الترتيب العام للنقاط لمختلف منافسات رياضات المحركات البحرية لموسم 2023.
وتوج البطل الكويتي يوسف العبد الرزاق المركز الأول في "ترتيب النقاط العالمية" بالإضافة إلى أنه حقق المركز الأول في الترتيب العام لموسم 2023 في رياضة "الدراجات المائية" في حين حقق البطل الكويتي فارس رمضان المركز الأول في الترتب العام لموسم 2023 في رياضة "الموتو سيرف".
وقال البطل العالمي يوسف العبد الرزاق صاحب الرقم القياسي لـ "أكثر من حقق لقب بطل أبطال العالم في رياضة الدراجات المائية من فئة كبار المحترفين" لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذه الدعوة من ال (يو اي ام) جاءت بعد تحقيقه المركز الأول بالترتيب العام لموسم 2023 في رياضة الدراجات المائية ليحقق بذلك لقب "بطل أبطال العالم 2023".
وأشار إلى أن فوزه في اللقب جاء بعد منافسة قوية جمعته مع مجموعة من أبطال دوليين في هذه الرياضة وانتهت بتحقيقه لهذا اللقب في الجولة الأخيرة من تلك المنافسات التي أقيمت أواخر شهر نوفمبر الماضي في جمهورية إندونيسيا.
وقال إن النتائج جاءت كالآتي الأول في "فئة جالس محترفين سلالم" بالإضافة إلى الثالث في الترتيب العام في "فئة جالس محترفين".
وعبر عن سعادته لتكريمه من قبل الاتحاد متمنيا المزيد من الانجازات لرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.
وفي تصريح مماثل ل(كونا) قال البطل العالمي فارس رمضان إن تكريمه في هذا الحفل المقام في إمارة موناكو جاء بعد أن حقق المركز الأول في الترتب العام لموسم 2023 في رياضة "الموتو سيرف" وذلك بعد أن شارك في جولات هذه البطولة التي بلغ عددها أربع جولات ليحقق بذلك لقب بطل أبطال العالم 2023. كما أعرب عن سعادته لهذا الانجاز موضحا أنه أول كويتي وعربي يحصل عليه.
وأهدى رمضان هذا الانجاز إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأهل الكويت جميعا مؤكدا أن هذا الانجاز ما هو إلا حافز له للمشاركة في مختلف المنافسات والبطولات المقبلة من أجل رفع علم الكويت عاليا. (النهاية)

م ع / ه س ص



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