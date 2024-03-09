الأمين العام للأمم المتحدة: عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل لأعلى مستوى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 3 (كونا) -- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الصراع في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته على الإطلاق.
وذكر غوتيريش في بيان بمناسبة ذكرى اندلاع الصراع في سوريا أن "السوريين عانوا على مدى 13 عاما من الدمار والنزوح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وما زالت مطالبهم بالحقيقة والعدالة والمساءلة بعيدة المنال".
وأضاف أن أكثر من نصف السكان يعاني من الجوع إذ يحتاج ثلاثة من كل أربعة أشخاص للإغاثة في حين تكافح مجتمعات بأسرها من أجل البقاء.
وأشار غوتيريش إلى أن ما يقرب من نصف سكان فترة ما قبل الحرب في سوريا ما زالوا نازحين داخل أو خارج سوريا.
وحذر من استمرار الاحتجاز التعسفي والسجن الجماعي والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي التعذيب معتبرا تلك الضروب من إساءة المعاملة "عقبة أمام السلام الدائم في سوريا".
ولفت الأمين العام إلى العمل المهم الذي تقوم به المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مشددا على ضرورة فعل كل ما يلزم للتوصل إلى حل سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري ويستعيد سيادة ووحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها.
وسلط غوتيريش الضوء على عدد من الأمور الأساسية التي تشمل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وحماية المدنيين وبنيتهم الأساسية ووضع نهج تعاوني واستراتيجي لمكافحة الإرهاب يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
كما شدد على ضمان الوصول الإنساني المستدام ومن دون عوائق بأنحاء سوريا وعبر كل الطرق فضلا عن تمويل عاجل وكاف للحفاظ على العمليات المنقذة للحياة بما في ذلك التعافي المبكر.
واختتم الأمين العام للأمم المتحدة بيانه بالقول إن الوقت حان منذ فترة طويلة مضت لتنهض الأطراف الرئيسية بالعمل وتلبي هذه الاحتياجات محذرا من أن جيلا كاملا في سوريا قد دفع ثمنا باهظا بالفعل لهذا الصراع. (النهاية)
ع س ت / ه س ص
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