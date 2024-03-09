Saturday, 09 March 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمين العام للأمم المتحدة: عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل لأعلى مستوى

3/9/2024 2:28:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 3 (كونا) -- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الصراع في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته على الإطلاق.
وذكر غوتيريش في بيان بمناسبة ذكرى اندلاع الصراع في سوريا أن "السوريين عانوا على مدى 13 عاما من الدمار والنزوح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وما زالت مطالبهم بالحقيقة والعدالة والمساءلة بعيدة المنال".
وأضاف أن أكثر من نصف السكان يعاني من الجوع إذ يحتاج ثلاثة من كل أربعة أشخاص للإغاثة في حين تكافح مجتمعات بأسرها من أجل البقاء.
وأشار غوتيريش إلى أن ما يقرب من نصف سكان فترة ما قبل الحرب في سوريا ما زالوا نازحين داخل أو خارج سوريا.
وحذر من استمرار الاحتجاز التعسفي والسجن الجماعي والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي التعذيب معتبرا تلك الضروب من إساءة المعاملة "عقبة أمام السلام الدائم في سوريا".
ولفت الأمين العام إلى العمل المهم الذي تقوم به المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مشددا على ضرورة فعل كل ما يلزم للتوصل إلى حل سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري ويستعيد سيادة ووحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها.
وسلط غوتيريش الضوء على عدد من الأمور الأساسية التي تشمل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وحماية المدنيين وبنيتهم الأساسية ووضع نهج تعاوني واستراتيجي لمكافحة الإرهاب يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
كما شدد على ضمان الوصول الإنساني المستدام ومن دون عوائق بأنحاء سوريا وعبر كل الطرق فضلا عن تمويل عاجل وكاف للحفاظ على العمليات المنقذة للحياة بما في ذلك التعافي المبكر.
واختتم الأمين العام للأمم المتحدة بيانه بالقول إن الوقت حان منذ فترة طويلة مضت لتنهض الأطراف الرئيسية بالعمل وتلبي هذه الاحتياجات محذرا من أن جيلا كاملا في سوريا قد دفع ثمنا باهظا بالفعل لهذا الصراع. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



MENAFN09032024000071011013ID1107956176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث