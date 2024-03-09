الدوري الألماني: بايرن ميونخ يكتسح ماينتس بثمانية أهداف

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- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 9 - 3 (كونا) -- اكتسح فريق بايرن ميونخ اليوم السبت ضيفه ماينتس بثمانية أهداف لهدف ضمن منافسات المرحلة ال 25 من الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليغا.
وتقدم الفريق البافاري بهدفين سجلهما هاري كين وليون غرويتسكا في الدقيقتين ال 13 وال 19 بينما قلص نديم أميري الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة ال 31.
وفي الوقت بدل الضائع أضاف هاري كين الهدف الثالث لفريقه لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف لهدف.
وفي الشوط الثاني عزز بايرن ميونخ تفوقه بخمسة أهداف أخرى سجلها توماس مولر وجمال موسيالا وسيرج نابري وهاري كين وليون غرويتسكا في الدقائق ال 47 وال 61 وال 66 وال 70 وال 92.
وفي منافسات أخرى فاز لايبتسيغ على دارمشتات بهدفين نظيفين وتعادل مونشنغلادباخ مع كولونيا بثلاثة أهداف لكلا الفريقين.
وفيما فاز آوغسبورغ على هايدنهايم بهدف يتيم يلتقي بعد قليل بريمن بضيفه دورتموند.
وفي مستهل المرحلة أمس الجمعة فاز شتوتغارت على أونيون برلين بهدفين نظيفين.
وتختتم منافسات الأسبوع الخامس والعشرين غدا الأحد بثلاثة لقاءات يجمع الأول بين بوخوم وفرايبورغ والثاني بين فرانكفورت وهوفنهايم فيما يواجه ليفركوزن في الثالث فولفسبورغ. (النهاية)
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