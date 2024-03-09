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الدوري الألماني: بايرن ميونخ يكتسح ماينتس بثمانية أهداف

3/9/2024 2:28:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 9 - 3 (كونا) -- اكتسح فريق بايرن ميونخ اليوم السبت ضيفه ماينتس بثمانية أهداف لهدف ضمن منافسات المرحلة ال 25 من الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليغا.
وتقدم الفريق البافاري بهدفين سجلهما هاري كين وليون غرويتسكا في الدقيقتين ال 13 وال 19 بينما قلص نديم أميري الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة ال 31.
وفي الوقت بدل الضائع أضاف هاري كين الهدف الثالث لفريقه لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف لهدف.
وفي الشوط الثاني عزز بايرن ميونخ تفوقه بخمسة أهداف أخرى سجلها توماس مولر وجمال موسيالا وسيرج نابري وهاري كين وليون غرويتسكا في الدقائق ال 47 وال 61 وال 66 وال 70 وال 92.
وفي منافسات أخرى فاز لايبتسيغ على دارمشتات بهدفين نظيفين وتعادل مونشنغلادباخ مع كولونيا بثلاثة أهداف لكلا الفريقين.
وفيما فاز آوغسبورغ على هايدنهايم بهدف يتيم يلتقي بعد قليل بريمن بضيفه دورتموند.
وفي مستهل المرحلة أمس الجمعة فاز شتوتغارت على أونيون برلين بهدفين نظيفين.
وتختتم منافسات الأسبوع الخامس والعشرين غدا الأحد بثلاثة لقاءات يجمع الأول بين بوخوم وفرايبورغ والثاني بين فرانكفورت وهوفنهايم فيما يواجه ليفركوزن في الثالث فولفسبورغ. (النهاية)

ع ن ج/ ه س ص



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