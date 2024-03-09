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قطر ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال في السودان خلال شهر رمضان المبارك وتدعو للحوار بين الأطراف كافة

3/9/2024 2:28:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 9 - 3 (كونا) -- رحبت قطر اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك باعتباره "خطوة مهمة نحو حل الأزمة السودانية بالطرق السلمية".
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان له أن التداعيات الإنسانية الكارثية للنزاع المسلح في السودان الشقيق تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف لحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية بشكل كامل ودونه عوائق والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت الوزارة على ضرورة الحوار بين جميع الأطراف السودانية من أجل وقف النزاع العسكري بشكل دائم تمهيدا لإطلاق مفاوضات واسعة تفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل وسلام مستدام.
وجددت موقف قطر الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية والاحترام الكامل لخيارات شعبه الشقيق في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.
ويوم أمس اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المبارك مع دعوة جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
ويحث القرار الذي حظي بتأييد 14 عضوا مع امتناع روسيا عن التصويت جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية والتعهدات بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان (إعلان جدة).
ويصادف منتصف الشهر المقبل مرور عام على اندلاع القتال في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي راح ضحيته عشرات الآلاف بين قتيل وجريح. (النهاية)

س س س / ه س ص



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