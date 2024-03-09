قطر ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال في السودان خلال شهر رمضان المبارك وتدعو للحوار بين الأطراف كافة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 9 - 3 (كونا) -- رحبت قطر اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك باعتباره "خطوة مهمة نحو حل الأزمة السودانية بالطرق السلمية".
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان له أن التداعيات الإنسانية الكارثية للنزاع المسلح في السودان الشقيق تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف لحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية بشكل كامل ودونه عوائق والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت الوزارة على ضرورة الحوار بين جميع الأطراف السودانية من أجل وقف النزاع العسكري بشكل دائم تمهيدا لإطلاق مفاوضات واسعة تفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل وسلام مستدام.
وجددت موقف قطر الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية والاحترام الكامل لخيارات شعبه الشقيق في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.
ويوم أمس اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المبارك مع دعوة جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
ويحث القرار الذي حظي بتأييد 14 عضوا مع امتناع روسيا عن التصويت جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية والتعهدات بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان (إعلان جدة).
ويصادف منتصف الشهر المقبل مرور عام على اندلاع القتال في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي راح ضحيته عشرات الآلاف بين قتيل وجريح. (النهاية)
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