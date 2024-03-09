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الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يسقط أمام قادش بهدفين من دون رد

3/9/2024 2:28:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 9 - 3 (كونا) -- سقط نادي أتلتيكو مدريد أمام منافسه قادش بهدفين من دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل خوانمي هدفي (قادش) في الدقائق 24 و 64 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (نويبو ميرانديا) ليحصد الفريق الأندلسي النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 22 نقطة في المركز 18 بالترتيب العام للمسابقة.
بالمقابل تجمد رصيد أتلتيكو عند 55 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة بفارق 11 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها صعد برشلونة إلى الوصافة بهدف نظيف في شباك مايوركا فيما يستقبل جيرونا الثالث فريق أوساسونا في وقت لاحق اليوم ويستضيف المتصدر ريال مدريد منافسه سيلتا
غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ه س ص


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