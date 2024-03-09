الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يسقط أمام قادش بهدفين من دون رد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 9 - 3 (كونا) -- سقط نادي أتلتيكو مدريد أمام منافسه قادش بهدفين من دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل خوانمي هدفي (قادش) في الدقائق 24 و 64 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (نويبو ميرانديا) ليحصد الفريق الأندلسي النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 22 نقطة في المركز 18 بالترتيب العام للمسابقة.
بالمقابل تجمد رصيد أتلتيكو عند 55 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة بفارق 11 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها صعد برشلونة إلى الوصافة بهدف نظيف في شباك مايوركا فيما يستقبل جيرونا الثالث فريق أوساسونا في وقت لاحق اليوم ويستضيف المتصدر ريال مدريد منافسه سيلتا
غدا الأحد. (النهاية)
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