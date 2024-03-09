البحرين ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف القتال في السودان خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 3 (كونا) -- رحبت البحرين اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المبارك وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن أملها في التزام جميع الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي الإنساني ومرجعية "إعلان جدة" لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وشدد البيان على أن ذلك "خطوة مهمة نحو المشاركة في حوار وطني جامع يفضي إلى تسوية سلمية شاملة للنزاع المسلح ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والسلام والرخاء".
ويوم أمس اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المبارك مع دعوة جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
ويحث القرار الذي حظي بتأييد 14 عضوا مع امتناع روسيا عن التصويت جميع الأطراف على ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية والتعهدات بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان (إعلان جدة).
ويصادف منتصف الشهر المقبل مرور عام على اندلاع القتال في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وهو الصراع الذي راح ضحيته حتى الآن عشرات الآلاف بين قتيل وجريح. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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