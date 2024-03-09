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البحرين ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف القتال في السودان خلال شهر رمضان المبارك

3/9/2024 2:28:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 3 (كونا) -- رحبت البحرين اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المبارك وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن أملها في التزام جميع الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي الإنساني ومرجعية "إعلان جدة" لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وشدد البيان على أن ذلك "خطوة مهمة نحو المشاركة في حوار وطني جامع يفضي إلى تسوية سلمية شاملة للنزاع المسلح ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والسلام والرخاء".
ويوم أمس اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المبارك مع دعوة جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
ويحث القرار الذي حظي بتأييد 14 عضوا مع امتناع روسيا عن التصويت جميع الأطراف على ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية والتعهدات بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان (إعلان جدة).
ويصادف منتصف الشهر المقبل مرور عام على اندلاع القتال في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وهو الصراع الذي راح ضحيته حتى الآن عشرات الآلاف بين قتيل وجريح. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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