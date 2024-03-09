Saturday, 09 March 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الاتحاد الإفريقي يرحب بتجاوز السنغال أزمتها السياسية

3/9/2024 2:28:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 9 - 3 (كونا)-- رحب الرئيس الدوري للإتحاد الإفريقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم السبت بنهاية الأزمة السياسية في السنغال بعد مصادقة المجلس الدستوري على 24 مارس الجاري موعدا للانتخابات الرئاسية.
وعبر الغزواني في تصريح نشرته وكالة الأنباء الموريتانية عن ترحيبه بما أسماه "النهاية السعيدة للأزمة السياسية في السنغال" قائلا إن "هذا ما يشهد على تجذر الديمقراطية في السنغال وصلابة مؤسساتها".
ودعا الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي المرشحين والأطراف بما في ذلك المجتمع المدني إلى "تعزيز هذه الديناميكية البناءة لإجراء انتخابات حرة وشفافة وهادئة".
وكانت السنغال قد دخلت في أزمة سياسية بعدما أعلن الرئيس ماكي صال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير الماضي أشهر إضافية لتتوالى ردود الفعل الرافضة لهذا القرار حتى تم التوافق على إجراء الانتخابات في 24 مارس الجاري.
ووقع الرئيس ماكي صال أمس السبت مرسوما رئاسيا لإعطاء الانطلاقة للحملة الانتخابية التي تبدأ منتصف هذه الليلة وتنتهي عند منتصف ليلة الجمعة 22 مارس.
واعتمد المجلس الدستوري قائمة من 19 مرشحا يحق لهم المشاركة في السباق الرئاسي الذي يفترض أن يجري على جولتين لحسم الفائز بالرئاسة.
وأعلن التلفزيون الرسمي في السنغال في وقت سابق اليوم تشكيل حكومة جديدة تضم 34 وزيرا برئاسة سديكي كابا لإدارة ملف الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من شهر مارس الجاري. (النهاية)

م ري / م م ج



MENAFN09032024000071011013ID1107956170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث