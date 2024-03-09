رئيس الاتحاد الإفريقي يرحب بتجاوز السنغال أزمتها السياسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 9 - 3 (كونا)-- رحب الرئيس الدوري للإتحاد الإفريقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم السبت بنهاية الأزمة السياسية في السنغال بعد مصادقة المجلس الدستوري على 24 مارس الجاري موعدا للانتخابات الرئاسية.
وعبر الغزواني في تصريح نشرته وكالة الأنباء الموريتانية عن ترحيبه بما أسماه "النهاية السعيدة للأزمة السياسية في السنغال" قائلا إن "هذا ما يشهد على تجذر الديمقراطية في السنغال وصلابة مؤسساتها".
ودعا الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي المرشحين والأطراف بما في ذلك المجتمع المدني إلى "تعزيز هذه الديناميكية البناءة لإجراء انتخابات حرة وشفافة وهادئة".
وكانت السنغال قد دخلت في أزمة سياسية بعدما أعلن الرئيس ماكي صال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير الماضي أشهر إضافية لتتوالى ردود الفعل الرافضة لهذا القرار حتى تم التوافق على إجراء الانتخابات في 24 مارس الجاري.
ووقع الرئيس ماكي صال أمس السبت مرسوما رئاسيا لإعطاء الانطلاقة للحملة الانتخابية التي تبدأ منتصف هذه الليلة وتنتهي عند منتصف ليلة الجمعة 22 مارس.
واعتمد المجلس الدستوري قائمة من 19 مرشحا يحق لهم المشاركة في السباق الرئاسي الذي يفترض أن يجري على جولتين لحسم الفائز بالرئاسة.
وأعلن التلفزيون الرسمي في السنغال في وقت سابق اليوم تشكيل حكومة جديدة تضم 34 وزيرا برئاسة سديكي كابا لإدارة ملف الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من شهر مارس الجاري. (النهاية)
م ري / م م ج
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