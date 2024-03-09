القادسية يتغلب على برقان ويبلغ نهائي كأس السوبر لكرة اليد ليواجه الكويت غدا بعد فوزه على كاظمة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 3 (كونا) -- بلغ القادسية نهائي كأس السوبر لكرة اليد بفوزه على نظيره برقان بنتيجة (37-34) اليوم السبت.
وانتهى الشوط الأول بتقدم القادسية على برقان بنتيجة (15-13) في المباراة التي أقيمت بصالة الشيخ سعد العبدالله المغلقة (صباح السالم).
وشهدت المباراة مستوى فنيا متقاربا بين الفريقين مع أفضلية طفيفة للقادسية بالنتيجة وظل متفوقا طيلة المباراة وحاول برقان تغيير النتيجة لكن دون جدوى لتنتهي المباراة لصالح القادسية.
من جانبه تأهل الكويت لنهائي البطولة ذاتها بفوزه على نظيره كاظمة بالأشواط الاضافية بنتيجة (46-44) بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل (34-34).
وأنهى الكويت الشوط الأول متقدما بنتيجة (17-16) قبل أن يؤكد تفوقه بالنتيجة النهائية ويبلغ نهائي كأس السوبر لكرة اليد.
وبذلك سيجمع النهائي القادسية أمام الكويت والذي سيقام غدا الأحد بصالة سعد العبدالله.(النهاية)
ح م ش
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