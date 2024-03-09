Saturday, 09 March 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القادسية يتغلب على برقان ويبلغ نهائي كأس السوبر لكرة اليد ليواجه الكويت غدا بعد فوزه على كاظمة

3/9/2024 2:28:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 3 (كونا) -- بلغ القادسية نهائي كأس السوبر لكرة اليد بفوزه على نظيره برقان بنتيجة (37-34) اليوم السبت.
وانتهى الشوط الأول بتقدم القادسية على برقان بنتيجة (15-13) في المباراة التي أقيمت بصالة الشيخ سعد العبدالله المغلقة (صباح السالم).
وشهدت المباراة مستوى فنيا متقاربا بين الفريقين مع أفضلية طفيفة للقادسية بالنتيجة وظل متفوقا طيلة المباراة وحاول برقان تغيير النتيجة لكن دون جدوى لتنتهي المباراة لصالح القادسية.
من جانبه تأهل الكويت لنهائي البطولة ذاتها بفوزه على نظيره كاظمة بالأشواط الاضافية بنتيجة (46-44) بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل (34-34).
وأنهى الكويت الشوط الأول متقدما بنتيجة (17-16) قبل أن يؤكد تفوقه بالنتيجة النهائية ويبلغ نهائي كأس السوبر لكرة اليد.
وبذلك سيجمع النهائي القادسية أمام الكويت والذي سيقام غدا الأحد بصالة سعد العبدالله.(النهاية)

ح م ش




MENAFN09032024000071011013ID1107956169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث