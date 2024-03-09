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ورشة تدريبية بإربد عن مهارات القيادة الشبابية

3/9/2024 2:28:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 9 آذار (بترا)- نظم مركز شابات غرب إربد، اليوم السبت، ورشة تدريبية عن مهارات القيادة الشبابية ضمن محور برنامج الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة الذي تنفذه وزارة الشباب.
واشتملت الورشة، التي شاركت بها 20 شابة، على جلسات حوارية تناولت أركان القيادة والنظريات والمواقف المختصة بالمهارات القيادية وكيفية اكتساب هذه المهارات.
وعرضت المدربة خلود أبو زياد، لمفهوم القيادة وأنماطها والفروقات بين الإدارة والقيادة، مشيرة إلى أهمية امتلاك الشباب مهارات القيادة التي تسهم وبشكل رئيس في زيادة نسبة دخولهم لسوق العمل إلى جانب الدور الكبير الذي تقوم به القيادة في تنظيم سير أعمال المؤسسات، سيما الشبابية منها.
وأشارت إلى السمات الواجب توفرها في القائد الناجح، مؤكدة ضرورة ممارسة الشباب لدورهم القيادي وتشجيعهم على التعامل مع مختلف المواقف، ما يعكس قدراتهم وإمكاناتهم على مواجهة الأزمات والمشكلات، وبناء اتجاهات قيادية لديهم.
--(بترا)
أ غ/ أز/ ه ح
09/03/2024 22:11:10

MENAFN09032024000117011021ID1107956168

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