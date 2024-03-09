ورشة تدريبية بإربد عن مهارات القيادة الشبابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 9 آذار (بترا)- نظم مركز شابات غرب إربد، اليوم السبت، ورشة تدريبية عن مهارات القيادة الشبابية ضمن محور برنامج الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة الذي تنفذه وزارة الشباب.
واشتملت الورشة، التي شاركت بها 20 شابة، على جلسات حوارية تناولت أركان القيادة والنظريات والمواقف المختصة بالمهارات القيادية وكيفية اكتساب هذه المهارات.
وعرضت المدربة خلود أبو زياد، لمفهوم القيادة وأنماطها والفروقات بين الإدارة والقيادة، مشيرة إلى أهمية امتلاك الشباب مهارات القيادة التي تسهم وبشكل رئيس في زيادة نسبة دخولهم لسوق العمل إلى جانب الدور الكبير الذي تقوم به القيادة في تنظيم سير أعمال المؤسسات، سيما الشبابية منها.
وأشارت إلى السمات الواجب توفرها في القائد الناجح، مؤكدة ضرورة ممارسة الشباب لدورهم القيادي وتشجيعهم على التعامل مع مختلف المواقف، ما يعكس قدراتهم وإمكاناتهم على مواجهة الأزمات والمشكلات، وبناء اتجاهات قيادية لديهم.
--(بترا)
أ غ/ أز/ ه ح
09/03/2024 22:11:10
MENAFN09032024000117011021ID1107956168
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